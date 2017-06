TEST – Fransk og forrygende praktisk

Renault har excelleret i familiebiler siden … altid. Mpv’en Scénic og den lidt længere og større Grand Scénic, blev præsenteret i Bordeaux for de danske motorjournalister i efteråret. Modellerne har været på markedet siden årsskiftet og den nye Scénic, som er 4. generation i serien og som første gang så dagens lys 1996, er en af franskmændenes storsælgere. Og Scenic skuffer ikke. Især designet, der ligger i tråd med resten af modelprogrammet, er udfordrende og friskt.

Særligt lægger man mærke til, at Renault har sat 20” hjul på begge udgaver af Scénic. De nye store hjul er mere end bare blikfang. Ifølge Renaults designere skal de store hjul på den nye Scénic også bidrage til komforten. For stik modsat sædvanen med lave dækprofiler på store hjul har Renault valgt at sætte ret høje profiler på de 20″store hjul man har udstyret Scénic med, for på den måde at beholde komforten. Det ser smart ud, og giver bilerne større frihøjde end den tidligere model. Frihøjden er vokset fra 13 til 17 cm. Det letter ind- og udstigning og giver Scénic et virkeligt smart look.

Der kommer seks motorvarianter – to turbo-benzinere på hhv. 115 og 130 hk og 4 dieselvarianter på hhv. 95, 110, 130 og 160 hk. Dertil kommer en diesel med hybrid-assist og 110 hk, der leveres til både den korte og den lange version.

Men hvordan kører den?

Faktisk ret godt. Scénic er letkørt, styrer direkte og vi har kørt flere motorvarianter, en 130 hk benzinmotor, en 160 hk diesel og den 110 hk diesel med ‘hybrid-assist’, klarer alle daglige behov uden kvaler. Selv ville jeg til enhver tid vælge en bil af den type med automatgear, for min egen mageligheds skyld. Også selv om den automatiske gearkasse i Scenic’erne til tider virker lidt sløv og tager sig god tid til at finde et lavt gear frem, når der var behov for acceleration til overhalinger på landevejen. Det lærer man hurtigt. Og så lader man være med det pjat.

Renault har – i hvert fald på de øverste udstyrstrin udstyret den nye Scénic med alt i moderne sikkerhedsudstyr. Her er både adaptiv fartpilot, lane-assist og automatisk nødbremse. Især adaptiv fartpilot er en gevinst, når man cruiser på motor- eller landevej. Det udstyr burde alle biler have.

Som det er trend har Scénic fået en stor skærm i midterkonsollen, der fjerner stort set alle knapper og efterlader et enkelt og meget pænt instrumentbræt. Det er let at betjene, når man holder stille, men – og det er ikke kun i Renault, men i alle biler, svært at ramme rigtigt på en trykskærm på en snoet og hullet vej. Men det ser godt ud og navigation og stereoanlæg fungerer som det skal, ligesom parring og tilkobling af telefon fungerer gnidningsløst.

Scénic og Grand Scénic er rummelige biler. I Danmark kommer den korte, Scenic, med fem sæder, mens Grand Scénic bliver taget hjem med 7 sæder. Som det er kutyme hos Renault er kabinen indrettet med masser af aflæggeplads og rum. Handskerummet er efter nutidens standarder unaturligt stort og har køl og midterkonsollen i bilen kan skyde frem og tilbage alt efter om man har brug for kopholdere og rum fremme eller en adskillelse af bagsædepassagererne, så de ikke ryger i totterne på hinanden.

Summa Summarum: Renault Scénic og Grand Scénic efterlader et godt indtryk og priserne er rimelige og starter lige under 300.000 kr. Det absolute trækplaster er bilens brugbarhed. Med syv sæder er der et hav af muligheder for at kombinere plads til børn og bagage og bæreposer, ligesom man med et tryk på en knap kan lægge sæderne ned og få plads, der svarer til en mindre kassevogn, hvis man har tømt IKEA eller været syd for grænsen. De mange store aflæggerum, et ekstra spejl til at overvåge bagsædepassagererne og praktiske anordninger på ‘bordene’på bagsædet, der kan holde en Ipad gør, at jeg – helt ærligt – stod ved siden af Grand Scenic og tænkte. “Sådan en kunne vi godt have.” Men jeg har også to børn, kone, hus og have og bor i provinsen.

Renault Grand Scenic 1.5 DCI FAP 110 EDC BOSE