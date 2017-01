Test: Glem rækkevidden på Zoé

“Glem rækkevidden.” “Glem rækkevidden.” Det var ordene fra Renaults pressechef Søren Hyltoft, da han skulle præsentere Renault Zoé på sit årspressemøde. Men det med at glemme rækkevidden er det sværeste ved at køre el-bil.

Renault er ikke beskedne. De lover 400 km. rækkevidde på hjemmesden og i materialet om den lille Zoé med det store batteri som Bilsektionen har tetste. Renault er havde tidligere en ordning, hvor man købte bilen og lejede batteriet, men det afskrækkede køberne. Nu køber man det hele, når man køber en Zoé. Det er lettere at forstå og Renault har skruet pakken samme sådan, at man sammen med bilen får en færdiginstalleret 11 kw/t lader på hjemadressen, hvis man har mulighed for at have den hængende. Bor man i lejlighed kan man i stedet få en løsning, hvor prisen på opladningen er lavere end eller os Clever, som er Renaults samarbejdspartner på opladningsdelen.

Og nu til bilen

Renault Zoé er en traditionel hatchback. Den kører bare på strøm. I Kabinen er der plads til fem mennesker, pladsen er god og gulvet er fladt, fordi der ikke skal være plads til kardantunnel, gearkasse og andet pladskrævende mekanik, som hører til biler med forbrændingsmotor. Til gengæld skal der være plads til en taske med ladekabel i det rummelige bagagerum. Her undrer det mig, at man ikke laver en eller anden smart lækker løsning med en pæn taske, der har sin faste plads, men i stedet har valgt noget billigt nylon, der ligger og roder omme bagi.

I kabinen minder instrumenterings kvalitet lidt for meget om den noget billigere Clio, undtaget er dog det displayet or anføreren, der med digitale tal og symboler viser tilbageværende rækkevidde, aktuelt forbrug i kilowatt og alt, der ellers er relevant for kørslen.

Ekstra larm under 30 km/t

Elbiler kommer snigende. De er meget stille. Men inder 30 km/t laver Zoé, som en sikkerhedsfeauture, en lille smule larm. Det er af hensyn til fodgængere og cyklister, der på den måde bemærker, at en elbil kommer listende. Smart og simpelt.

I kørsel på danske veje i vinterkulde er Zoé ganske behagelig. Man er nødt til at elske, at man med et tryk på nøglekortet kan starte varmen i bilen på en dag med is på ruderne og komme ud i en kabine, der er lun og rar. Den funktion er guld værd, især fordi varmeapparatet i Zoé ellers godt kan være lidt længe om at varme bilen op. Sikkert fordi der ingen naturlig varme udskilles fra elmotorer og batterier. Stik modsat forbrændingsmotorerne. Men det kommer man sig over, hvis bare man husker fjernbetjeningstricket.

Kvaliteten i kabinen er ikke overbevisende og minder om biler fra et noget lavere prisniveau. Det skyldes givetvis, at batteriteknologien satdig er dyr og det er her pengene er brugt. Men det er det du får når du køber el-bil i denne kalsse og ikke smider millioner på bordet for en Tesla.

Hurtigt op i fart

Den lille Zoé har 92 hk og når 140 km/t på toppen og 0.100 på 13.5. Det er fint nok i daglig kørsel pg det er det det handler om, hvis du overvejer en elbil.

I den uge jeg havde den lille Renault ladede jeg ved en stander når mit arbejde. Så havde jeg fuld strøm hver dag ved hjemturen og det passede til behovet for familien, med kørsel til skole og arbejde, fodbold og falilie.

Men ikke til den lange tur til Jylland. Der måtte konens benzinbil på banen, for har man travlt og gerne vil kære stærkt, så sluger elbiler strøm og straffer dig med lang ladetid. Og det gider man ikke.

Fristet af strøm

Det er behageligt og giver god samvittighed at rulle på el frem og tilbage på de køreture, hvor det alligevel ikke glæder om andet end at komme på job eller hjem eller til butikken og hjem. Tanken om strøm fra vind får næsten en til at smile, hvis man samtidig husker, at der er begrænsede mængder oktan 98 i verden. Al den gode benzin kan vi så gemme til de virkelig fede biler og dem kan vi kære rundt i når det er weekend og vi har tid til at have det sjov.

Og så glemte jeg lige det med rækkevidden. Køber man en Zoé med en væglader hjemme, så tror jeg den lille franske elbil kan dække de fleste transportbehov. Og ladernettet bliver hele tiden udbygget. Prisen er stadig lidt for høj og det gør at jeg – og sikkert mange andre – afholder sig fra elbilrne i dag. Men den nye teknologi er kommet for at blive og næse gang du skal købe bil, så orienter dig lige på elbilfronten også. Det nne jo være, du blev fristet.

Renault Zoé Intens

Testbilens pris: kr. 324.000.

F-Pace fås fra kr. 264.0000

EU-miks: rækkevidde 400 km ( i praksis ca. 220 km=20,8 km/l.

Elmotor

92 hk.

Moment: 220 nm.

Topfart: 140 km/t

0-100 km/t: 11,5 sek.

Bagagerum: 338 l.

Se Renaults egen reklamevideo for Zoé her.