TEST: Hyundai stempler ind i Golf-klassen med i30

”Hyundai”

For år kun få år til bage kunne kun få stave til det og endnu færre udtale det koreanske bilmærkes navn. Men det er anderledes nu og Hyundai har bidt sig fast i markedet Sådan en er Hyundai i30 1,0 T-GDi som Bilsektionen har testet. Efter et langt tilløb har sydkoreanske Hyundai endelig stemplet ind i Golf-klassen. Hyundai designer og sine biler til det europæiske og nordamerikanske marked i Frankfurt og i30 bliver bygget i Tjekkiet.

Den testede i30’er den forventede storsælger. Denne r udstyret med en 1.0 liters turbomotor med 3 cylindre, der yder 120 hk. Den er angivet til at køre 20 km/l.

Testbilen er i ’Premium-udgaven’, der er det øverste udstyrsniveau. Designet er strammet gevaldigt op på 3. generation og i30 er blevet en rigtig pæn bil at se på.

Frontens designe med sin store grill og den lidt fremstikkende snude følger resten af mærkets designlinje. Længere bagude er den markant og bred c-stolpe med til at sende tankerne i retning af Golf og ser man i30 skråt bagfra er det let at se, at der er hentet inspiration til designet hos konkurrenterne i Wolfsburg.

Det skæmmer ikke, men gør, at i30 ikke er noget særligt, rent designmæssigt.

Bag rattet

Bag rattet er Hyundais i30 ganske enkelt behagelig. Der er ryddet op i kabinen og ingen overflødige knapper er strøet. Her er pænt og ordentligt. Rattet kan indstilles i højde og længde og det er let at finde en kørestilling, der passer. Pladsen er også god på de forreste rækker. Sæderne giver ikke meget støtte, når du kører til i kurverne, men til almindelig kørsel er der god komfort.

i30 lander i et segment af biler, hvor konkurrencen er hård. Og skal Hyundai i30 helt op i toppen af klassen, så skal finish og kvalitet af især plastikken i kabinen have et nøk til opad. Der er steder, hvor det ser lidt trist ud. Til gengæld er der ikke noget i vejen med den store 8”- touch skærm, der er standard i Premium og Trend. Den svæver nærmest foran resten af instrumentpanelet. Det ser godt ud og den fungerer rigtig godt og der er selvfølgelig mulighed for at tilslutte telefon via bluetooth eller benytte Apple Carplay, hvis man vil.

PÅ øverste udstyrstrin som her, er der nøglefri betjening og har man ikke prøvet det, så er det noget man hurtigt vænner sig til. Det er rart ikke at fumle efter nøgler, men bare trykke på knappen og køre.

Pladsen bagi bilen er ikke ligeså god som foran. Benpladsen er ikke imponerende og skal du bruge i30 som familiebil, skal du ikke forvente jubel fra bagsædepassagerene, hvis du booker en bilferie. Der mangler noget, før langbenede vil give ros til langturskomforten. Til gengæld er bagagerummet stort og reelt og det rummer 395 og er bland de mest rummelige i klassen. Lægger du sæderne ned er der plads til 1.301 l.

Blød og behagelig

Den lille 1.0 motor yder hele 120 hk. Det er hvad man kan presse ud af den og der er ikke meget overskud i den lille motor. Hverken gearing eller bundtræk giver lyst til overhalinger på landevej, men når det er sagt, så følger i30 jo sagens med i by, på land og motorvej og giver man den lidt omdrejninger og sender turboen på arbejde, så kan man faktisk godt få et smil frem på læben. Den overbeviser bare ikke og der er ingen kuldegysninger af køreglæde.

Det er der givetvis god grund til. Resten af bilen er nemlig også ret blød. Som allerede nævnt er forsæderne komfortable. Det er affjedringen også. Den er faktisk blød og endda lid for blød efter min mening. Sammen med 16”hjulene giver det en opsætning, der ville få Kevin Magnussen til at gå grædende hjemmefra, men som helt sikkert appellerer til en stor gruppe, der ikke tager køredynamik og svingegenskaber med i overvejelserne, når de køber bil.

Hyundai har især et særligt trick i ærmet. Det er mærkets 5 års garanti, der nok henter en del kunder ind i butikken.

Hyundai i30 får ikke pulsen op hos en bilentusiast. Men den gør sit arbejde og er godmodig, veludstyret og godt prissat. I basisversionen får man aircondition, træthedsassistent, automatisk nødbremse, Bluetooth, DAB radio, varme i rat og forsæder. Det kan de færreste af konkurrenterne hamle op med.

Hyundai i30 1,0 T-GDI Premium