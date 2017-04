Test: Længere ud på landet, Countryman

I gamle dage, i rigtig gamle dag, stod Cooper S-emblemet på en Mini for relativt mange hestekræfter i en lillebitte bil. Det er ikke helt den samme betydning, det emblem har i dag. Den seneste aftapning på Mini-mærket er Countryman Cooper S. En SUV-variant af retro-mobilen fra hæderkronede britiske Mini, der nu i en årrække har været under BMW’s vinger.

Noget der i den grad er bedre nu end i gamle dage, er kvaliteten. Mini Countryman er godt skruet sammen. Det er BMW’s fortjeneste og der er ikke en finger at sætte på noget. Kvalitetsfornemmelsen er i top.

Alt i Mini skal sende referencer bagud til dengang en Mini vitterlig var mini. De runde ure i instrumentbrættet og vippekontakterne, der styrer forskellige funktioner i loft og midterkonsol er alt sammen et designmæssigt nostalgitrip. Det er var sjovt, da det var en ny idé i 2006, da BMW relancerede Mini som bilmærke. Jeg må indrømme, at jeg har fået min dosis retro og hellere så, at man indrettede førerpladsen mere simpelt, let at overskue – og moderne. Men det er smag og behag.

Egentlig har jeg det lige sådan når jeg kigger på Mini Countryman Cooper S udefra. I mine øjne er den lidt ’klumpe-dumpet’ at se på. Også her skal designet trække tråde tilbage til det oprindelige ophav, men det volder åbenbart designafdelingen lidt kvaler, og det svulstige udtryk i den ret store Mini er ikke vellykkede i min optik. Men igen – smag og behag.

Man sidder rigtig godt i Mini’en. Højt over jorden – det giver glimrende overblik og udsynet bagud er rigtig godt. Pladsen er også godkendt. På bagsædet er der plads nok til både voksne og børn, i hvert tilfælde, hvis chaufføren, som jeg, er kortbenet. Vil du være sikker på, at der er plads til teenagere eller voksne på bagsædet er det muligt at få et bagsæde, der kan justeres frem og tilbage. Det er ganske vist kun tre centimeter. Det koster selvfølgelig noget. Både i kontanter og i bagageplads, men skal man bruge sin Countryman som familiebil er det måske det vigtigste udstyr man kan krydse af på tilbehørslisten. De ekstra centimeter gør nemlig underværker på bagsædet.

Fast og komfortabel

Motoren er lidt tørstig. Det koster at have 192 hk, 1.600 kg i egenvægt og en benzinmotor. BMW opgiver forbruget efter EU-norm til 14,3 km/l. I praksis og med en meget tung speederfod lå testugens forbrug nærmere 11 km/l.

Kørslen i Mini Countryman er helt smertefri. Og i Cooper S-versionen som Bilsektionen.dk har kørt i er den også hurtig. Versionen har 192 hk, der kommer fra en 2 liters motor. I tilgift er der træk på alle fire hjul og den pakke giver klippestabil motorvejskørsel og svingegenskaber i den mest sporty ende af SUV-segmentet. Det er Mini-retro når det er bedst. Den automatiske gearkasse, der er i testbilen er en 8-trins en af slagsen. Den skifter silkeblødt og er næsten for lækkert til ikke at bestille. Det koster 32.000 kr.

Firehjulstrækket 4All virker som forhjulstræk for det meste. Hvis der er behov for det, bliver baghjulene koblet til. Det finder sensorer og elektronik automatisk ud af om der er. Det betyder i praksis at du aldrig mærker det er der, men at det er der. Og skulle du sidde fast på en skovvej eller have brug for at kæmpe dig gennem en snestorm i bil, så kan du også det. Her hjælper den øgede frihøjde selvfølgelig også.

Countryman ligger størrelsesmæssigt blandt klassen storsælger Nissan Qashqai, Renault Kadjar, Seat Ateca og en række andre. Derfor kommer du heller ikke til at se mange Countryman på vejene. For i forhold til de konkurrenter er Mini ‘en dyr. Prisen starter på godt 360.000 kr. men det er med en 3-cylindret motor og uden træk på alle fire hjul og med et lidt spartansk standardudstyr i forhold til, hvad du får for de samme penge hos de andre mærker.

Men Mini hører også til i sin egen klasse af biler, der appellerer til et andet segment, der gerne betaler 500.000 kr. for at skille sig ud og de skal få øje på Mini Countryman Cooper S ALL4.

Mini Countryman Cooper S

Pris: 502.000 kr. (testbilen inkl udstyr 758.000 kr.)

Motor: 4 cylindret turbobenzin, 16 ventiler, 1.998 ccm

136 hk, 280 Nm mellem 1.350-4.600 o/min.

Topfart: 220 km/t

0-100 km/t: 7,3 sek

Forbrug: EU-mix: 21,3