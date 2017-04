TEST: En lille Mokka, tak

”Den er grim,” siger min 11-årige, da jeg spørger ham, hvad han synes om den Opel Mokka X 4×4, der holder i indkørslen. Så langt vil jeg ikke selv gå i bedømmelsen af den lille Opel SUV. Flot er den måske ikke, men speciel, med sit meget kompakte design. Den er kort og høj. Chunky? Måske.

Jeg vænner mig til udseendet i løbet af ugen og lægger mærke til, at den faktisk trækker en del nysgerrige blikke fra andre bilister, når jeg bevæger mig rundt i trafikken. Måske er x’et kort for X-factor?

Mokka X hed Mokka, da den blev introduceret i 2012. X’et kom som en del af et nyligt lanceret facelift, der har givet den lille Opel SUV et skarpere udseende som den trængte til. Især LED-lygterne gør, at den ser frisk og smart ud, selv om den har lidt år på bagen.

Lidt tung

Testbilen er udstyret med en 136 hk dieselmotor med 320 nm. Det er ganske passende til en bil som Mokka X, der skal klare storbyjunglens strabadser. Motoren har kræfter nok, om end der ind i mellem mangler lidt muskler i de lave omdrejninger. Det gør, at Mokka X ind i mellem virker lidt tung i det, hvis man ikke hurtigt vænner sig til at geare ned i tide. Moderne dieselmotorer er blevet meget tyste, men Opels 1,5 CDTI er en smule grovkornet i lyden og man glemmer ikke det er en diesel på noget tidspunkt. Især i accelerationer i de lavere gear bliver man mindet om, hvad for noget brændstof, der er på tanken.

Apropos tanken. Opel opgiver forbruget i Mokka X til 21,3. Det er jo aldrig muligt at opnå EU-normen, men Mokka klarer det fint i testugen og ligger på 17,2 km/l, hvilket er godkendt.

Drop 4×4

4×4 står der på bagsmækken. Jeg nåede ikke at sidde fast på en mudret mark i testperiode, så hvor effektivt det er er ikke til at sige, men i daglig kørsel mærker man det ikke og det må siges at være et plus. Men, hvis du ikke skal ned af en stejl mudret markvej for at komme hjem til familien, så er der ikke rigtig den store fidus i at bestille Mokka X med træk på alle hjul. Spar pengene og de 55 kg ekstra i vægt og tag en med forhjulstræk i stedet.

Køreegenskaberne i Mokka X er fine. Selv om den er er ret tung med sine 1.500 kg, så er den rimelig frisk og uden alt for meget krængning, når du kommer hurtigt om hjørnerne. Men en SUV er jo heller ikke bygget til ræs på små snørklede biveje og ved almindelig kørsel i by, på landevej og motorvej, der klarer Mokka X sig helt udmærket og er ganske komfortabel.

Godt udsyn

Bag rattet sidder man højt og godt. Sæderne er gode og støtter fint. Den høje siddestilling giver et dejligt overblik i bytrafikken. Kabinen i Mokka X er ikke stor. Det er heller ingen stor bil, så det er rimeligt nok. Men alligevel kunne man godt ønske sig lidt mere plads, især i bredden.

Der er mange knapper i kabinen og det er efter moderne standarder med til at give bilen et lidt gammeldags look inden i. I faceliftet fik Mokka X en stor skærm i midterkonsollen og en masse udstyr, der er med til at trække mundvigene opad hos de interesserede. Som en ny feature er Opels OnStar-system installeret. Det er en direkte telefonlinje, der i tilfælde af ulykker eller nedbrud kan kontakte en Opel-telefon hotline, der så kan checke bilens tilstand eller tilkalde hjælp, hvis der er sket en ulykke.

Men mere jordnært er der og varme i rattet, på næstlaveste udstyrsniveau, Enjoy. Det kan man håbe man får mere brug for.

Som standard har Mokka X 16” alufælge, men den ser bedre ud, hvis du ofrer lidt og går to størrelser op. Og skulle jeg vælge noget fra listen over ekstraudstyr, så var det ekstra støtte i sædets længde. Det koster 6.000 kr og de adaptive forlygter, sammen med førerassistentpakken. De to koster tilsammen 28.000 kr.

Mokka X har ikke X-Factor. Men den har et godt udsyn ig komfortable køreegenskaber, samt et ganske udmærket udstyrniveau. Drop træk på alle firehjul og køb lidt udstyr i stedet for. Så får du en god bil.

Opel Mokka X fås fra 206.000 kr. og billigste variant med træk på alle fire koster 290.000 kr.

Opel Mokka X 1,6 CDTI 4×4

Pris: 330.000 kr

Motor: 4 cylindret turbodiesel, 16 ventiler, 1.598 ccm

136 hk, 320 nm v/ 3.000 omdr.

Topfart: 187 km/t

0-100 km/t: 10,3 sek

Forbrug: EU-mix: 21,3