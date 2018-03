TEST: Opels lille SUV går efter livsstilsbilisterne

Den første indskydelse, da jeg fik tændt for motoren i Opel Crossland X var overraskelse. Bilen lød ikke specielt dieselagtig. Da bilen blev sat i gang, kørte bilen fra første sekund dog med det markante moment, der som regel kendetegner en god dieselmotor. Men lyden fulgte stadigvæk ikke med, og af en eller anden grund gjorde det køreoplevelsen større. Det tegnede godt og sendte ikke mange mindelser om den Meriva, som den har afløst.’

Opel gjorde noget helt rigtigt, da de mere eller mindre genopfandt sig selv med lanceringen af Astra, som da også blev årets bil 2016. Gode motorer. Højt sikkerhedsniveau. Masser af udstyr. Glimrende pladsudnyttelse og siddekomfort. Og det er efterhånden begyndt at kendetegne det tyske mærke, som har virket til at arbejde videre med den samme strategi i de modeller, der kom efter Astra.

Velfungerende og komfortabel

Strategien går igen i Crossland X, der giver et fint første indtryk. Materialerne og flader er i orden, og passer til det prisvenlige skilt, der hører til bilen. For når man som Crossland X koster fra 177.339 kr., så skal man se gennem fingre med de steder, hvor overfladerne ikke føles så gedigne som i andre, større biler. Det er er dog kun få steder, og generelt føles det som en fin og overskuelig kabine. Som forventet sidder man højt i bilen, der er baseret en nyudviklet platform, der er lavet i samarbejde med PSA-koncernen (bl.a. Citroën og Peugeot), som Opel blev opkøbt af i 2017. Betjeningen er overskuelig og Opel har heldigvis forlængst droppet kabinerne, hvor der var knapper overalt, og den velfungerende og responsive skærm med den overskuelige betjening har heldigvis overtaget en del af funktionerne.

Det var også en fornøjelse at sætte sig ind bag rattet i de kolde måneder og tænde for varmen i rattet – det vænner man sig lynhurtigt til. Og når man først får tændt for bilen, så indbyder den faktisk til sjov. Bilens 1,6-motorens turbo vil fremad, og med det lette gearskift og de 300 Nm., der er til rådighed allerede ved 1750 o/min., bliver man hurtigt hjulpet på vej. Det er fedt. Heldigvis er bilen også velafstemt, og hurtige sving kan tages overraskende let, mens ujævnhederne heller ikke føles ubehagelige. Brændstoføkonomien siger 25,0 km/l ved blandet kørsel. Det er lige optimistisk nok, men de ca. 19 km/l vi kørte, var helt sikkert godkendt.

Der er overraskende god komfort i bilen, som naturligt nok har et højt tyngdepunkt, og man fornemmer, at Opels ingeniører har gjort sig umage for at gå efter den samme kørekomfort, som er i Astra.

Inde i byen er det rigtig rart, at der er mulighed for bakkamera i den kompakte SUV. Sammen med en byvenlig venderadius gør den bilen ganske manøvrebar og parkeringsklar.

Irriterende gearing

Men Crossland er ikke perfekt. Der er mange små irritationsmomenter, som er til at leve med, men som vil komme til at genere pendleren. For eksempel er der en udefinerbar vindstøj allerede ved 120 km/t, som kan virke generende. Når man er i høj fart, er der den forventelige føling med styretøjet, uden det dog er meget direkte, men ved kørsel i byen bliver styretøjet nærmest slapt, og man har fornemmelsen af, at der er lige så lidt føling fra rat til dæk som en gammeldags trækælk med snore har ned af en sort piste.

Inde i byen generer geringen også. Kørsel under 40 km/t kræver hyppige gearskift, og det bliver et irritationsmoment. Det samme bliver den manglende sidestøtte, men det mærkes først ved højere fart og frisk kørsel. Og så har jeg aldrig oplevet så hård en nakkestøtte. Av.

En god familieflytter

Crossland X er en slags byvenlig fætter til Opels egen Mokka med firehjulstræk, og den er lillebror til Grandland X. Selv om den ikke fås med firehjulstræk ligesom Mokka, har den det miniSUV-look, som er så voldsomt populært for tiden.

Heldigvis er den laveste udstyrsvariant ganske acceptabel: For 177.339 kr. får man Opels Onstar med automatisk nødbremse med adaptiv fartpilot, skilteaflæsning, kollisionsadvarsel, otte airbags og selestrammere. Det er ganske godt. Vil man have en farveskærm med skal man dog en udstyrsvariant op, og her finder man også bl.a. det opvarmelige læderrat. Man skal dog betale ekstra for DAB-radio, intelligent lys (som fungerer fremragende), justerbart bagsæde og parkeringsassistance samt de 16” “store” alufælge. Men det bringer så også bilens samlede pris op på 285.991 kr.

Men så er der også plads til hele børnefamilien og al bagagen i det 420 l. store bagagenrum, og udgifterne er lave, så snart bilen er betalt. Pladsen på bagsædet er dog lige lille nok, hvis der skal fire voksne med.

Men til den pris er Grandland X ikke førstevalget. Selvom det overordnet var en fornøjelse at sidde bag rattet i Crossland X, var der lidt for mange ting trak ned i regnskabet.

For med pris der nærmer sig 290.000 kr. inkl. levering kommer vi op i et leje, hvor det giver mere mening at kigge på årets bil 2017 Peugeot 3008, som er lidt større og mere moderne på flere områder. Desuden er Seats direkte konkurrent Arona blevet kåret til årets bil 2018 i Danmark. Der er nogle gedigne tilbud og bilerne minder om hinanden til forveksling i den hastigt voksende bilklasse, miniSUV.

Højeste udstyrsvariant i Crossland X fås dog fra 234.931 kr., og det er bestemt en prøvetur værd, inden du afskriver den.

Opel Crossland X 1,6 Turbo D Innovation

Pris: Testbil inkl. udstyr: 285.991 kr.