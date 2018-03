TEST: Optima giver hybridteknologi til en fair pris

PHEV. Det har Kia døbt opladningshybridversionen af deres store Optima. Det er den koreanske bilproducents bud på en stor familiebil, med moderne teknologi, hvor benzinmotoren tager teten på de lange ture og den rene eldrift kan bruges på de korte ture og til bytrafik.

Personligt kunne jeg godt nøjes med en elbil med en afstand til arbejde på 50-60 km til hverdag. Men til alt andet end det ville jeg savne rækkevidden, som rent eldrevne biler byder på, og her er hybridbilernes plads på markedet. De har begge dele.

Desværre har de også to motorer og det vejer og koster begge dele, alligevel er prisen på Kia Optima PHEV helt rimelig. 345.000 kr! Så har du en stor sedan med god plads og moderne teknologi og de klassiske Kia-sælger-argumenter med varme i rattet og 7 års garanti og en lang udstyrsliste.

Om man synes Optima er en flot vogn, skal man selv afgøre. Personligt synes jeg den er ganske nydelig og også sin egen. Den er stor, lang og bred og ganske pæn.

Optima er en stor bil, og vælger du en model uden hybridteknologi får du også et stort bagagerum. Men … ikke i hybriden, for batterierne æder godt af bagagepladsen, der er skrumpet fra 510 l. til 307 l. Det er stadig anstændig, men ikke svarende til en bil af Optimas størrelse. Og apropos bagagerummet, så er der nogle kedelige bøjler, der holder klappen og som godt kan trykke bagagen, hvis der er pakket tæt. En anden ting er de dårlig beskyttede enheder til hattehylde-højtalerne, der er monteret så de bare ’stikker’ ud. Det virker som om de er meget udsatte.

Bilsektionen.dk har testet sedanversionen, men der findes også et bedre og mere oplagt valg, hvis du vil have en Kia Optima med hybridteknologi, nemlig en SW (Station Wagon). Her får du lidt større batteri og et bedre bagagerum med mere plads. Og dertil kommer muligheden i SW-udgaven for at få monteret træk på bilen, der kan trække 1.500 kg. Det kan man ikke i sedanen. Den er ikke godkendt til at trække noget som helst.

Automatgear er standard i PHEV-versionen og det fungerer ganske fint i Optima, hvor det sammen med adaptiv fartpilot fungerer helt ned til bilen holder stille. Super praktisk ved kø- og tæt bykørsel.

Vil man køre på ren el, så skuffer Optima en smule. For selv om man vælger EV (Electric Vehicle), så slår benzinmotoren til i ny og næ. Måske for at varme kabinen op i det danske vintervejr, det kunne jeg ikke regne ud, men under alle omstændigheder ødelægger det illusionen af at køre i en el-bil. Men det er jo også en hybrid. Selve elmotoren er ikke Tesla-kraftig. Den yder lige i underkanten af hvad man kunne ønske, hvis man også ser el-tilskuddet som en ekstra ressource når man skal accelerere hårdt og hurtigt.

Godt udstyr og mange knapper

Kia Optima er veludstyret med varme i rattet, adaptiv fartpilot, lysautomatik og mere til, så som en god og velfungerende trykskærm med TomTom-navigation, Apple CarPlay og Android Auto og så er der også mulighed for at følge med i strømforbruget og ens evne til at køre økonomisk og miljørigtigt.

Sæderne er fine og førersædet har memory og det er let at finde en siddestilling, der ikke trætter kroppen også på lange ture. Indretningen er ikke så smart og moderne som hos de nyeste modeller hos konkurrenterne. Der er mange knapper, både på rattet og i midterkonsollen. Nogle af dem er dårligt placeret, især imellem sæderne, men man vænner sig til det det over tid.

På bagsædet er benpladsen mildt sagt generøs og der er nemt plads til tre børn eller to voksne – også på længere ture. Og noget, der bidrager ekstra til bagsædekomforten er separate luftdyser til de bagerste passagerer.

Flyder mere end nyder

Optima er en stor bil, og Kia slår sig ikke op på at Optima har sporty køreegenskaber. Det er klogt, for den er heller ikke sporty. Accelerationen er god, takket være det ekstra ’skud’ fra elmotoren, men hverken affjedring eller styretøj appellerer til frisk kørsel og hurtige sving.

Optima er en cruiser, der komfortabelt og sikkert kan bringe dig rundt og langt. Lydniveauet er over gennemsnit ved lidt mere end motorvejsfart, og sine steder er plastikken i kabinen lidt kedelig og hård, men alt i alt er Optima PHEV en god mulighed for at få moderne hybrid-teknologi, masser af plads og udstyr til en rimelig pris. Man skal sørge for at få sat en såkaldt type2-oplader hjemme hos sig selv. Så kan man lade Optima’en på godt 3 timer.

KIA Optima PHEV

Pris: Testbil inkl. udstyr: 349.000 kr.