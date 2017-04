Test: Optima(l) overraskelse fra Kia

Kia. Du tænker 7 års garanti og ikke meget mere. Men Kia er ikke, hvad Kia var engang. Det koreanske bilmærke har efterhånden en solid portefølje af gode ærlige veludstyrede biler, især i den billigere ende af skalaen. Med Optima SW GT overrasker Kia i den store firmabilklasse.

Men Kia vil mere end bare at levere bil nr. 2 til familien Danmark, Og et bud i den lidt større mere luksuriøse ende af spektret er Kia Optima, der ikke ses nør så ofte i gade billedet som VW Passat eller Ford Mondeo. Men måske kan Kia Optima SW GT aut. gøre op med koreanernes image og en gang for alle lade dem løse billet til de øvre luftlag.

GT-versionen er topmodellen. Den fåes kun som stationcar med en sporty , stærk benzinmotor på 245 hk. Kia er ikke nærige med udstyr. Sammen med GT skiltene får du DAB-radio med mulighed for tilslutning af Apple Carplay eller Android Auto, Syv års gratis Tom Tom-kortopdatering, 6-trins automatear, klimaanlæg varme i rattet og alt muligt andet.

Og alt virker som det skal, knapperne sidder, hvor du forventer det, omend der er lige vel mange knapper på rattet. det kræver tilvænning, men når du har lært at bruge dem, er det intet problem.

WrroooooOOOooOOMMMm

Bag rattet er det let at finde en komfortabel kørestilling og når motoren starter lyder det herligt. Den firecylindrede motor lyder… vent … den lyder som om den er sekscylindret. Kun i Eco-køreprogrammet er den snerrende V6’er tæmmet og lyder mere rigtig. Det skyldes, at Kia har snydt og sender kunstige cylindre ud gennem bilens Harmann-Kardon anlæg Det har jeg tidligere været irriteret over hos Renault. De ord må jeg nok æde, for jeg fik stor fornøjelse ud af at trykke på speederen i Optima GT for at høre lyden og mærke de 245 rykke den store stationcar fremad.

Hurtig og tørstig

Lige som lyden er en fornøjelse i Kia’s GT-stationcar så er motoren også. Der er masser af kræfter og sammen med den velfungerende 6-trins automatgearkasse er alt som det skal være. Optima sætter af og ryger afsted og inden man rigtig har nået at tænke over tingene er distancen fra 0-100 km/t tilbagelagt i tiden 7,6 sekunder. Det er hurtigt og selv om der ikke er andet til at tage fat i asfalten end forhjulene og de klædelige 18″-fælge , så foregår det ganske udramatisk. Lidt dækhvin inden ’systemerne’ griber ind og så ellers fremad.

Der, hvor den store Kia kommer til sin ret er på langfart. Her er Kia Optima SW GT stabil og hurtig, komfortabel og letkørt og det kan godt være Kia er koreansk, men de har kigget de tyske konkurrenter over skuldrene, da de skruede Optima i denne version samme.

Alt ting har en pris. Prisen for en topfart på 232 km/t og en solid acceleration i en stor stationcar er en del besøg på tanken. En uge med Optimaøen gav et gennemsnitligt benzinforbrug på kun 10,5 km/l – kIa siger selv at den i EU-miks præsterer 12,2, men så skal man ikke have køreprogramvælgeren ståendei ‘Sport’ og være glad for lyden af V6’eren i højtalerne.

Kia vil frem i verden. Og det kommer de, hvis de fortsøtter med at skru bilerne sammen som de har gjort det med Optima SW GT.

Kia Optima SW GT Aut.

Pris: 549..000 kr.

Motor: 4 cyl., 2,0 liter, 16v, turbi

Effekt: 245 hk/353 nm v/ 1.350 omdr.

Tophastighed: 232 km/t

0-100 km/t: 7,2 sek.

Forbrug (EU-norm): 12,5 km/l