TEST: Peugeot 2008 GT-Line – Crossover med crossevner

Peugeot 2008 er en lille bil i crossover-klassen. Modellen fik et facelift i efteråret 2016, der gav den lidt mere kant og med skærmkanter i sort plastik og tagrælling ser den lille crossover-familiebil faktisk godt ud.

Den testede version er med Peugeots 1,2 THP-turbobenzinmotor, der har 130 hestekræfter. Den klarer det rigtig godt og de 130 hk. Passer fint til bilen. Den rappe 3-cylindrede franskmand er dejlig omdrejningsvillig og sjov at køre.

2008 er 208’s højbenede fætter og den hævede kørestilling er meget behagelig og giver et godt udsyn i bytrafikken. Mellem sæderne er der en knap, med forskellige indstillinger til kørsel i mudder og sne. Selv om 2008 er trukket af forhjulene skal systemet efter Peugeots udsagn give øget bid på glatte eller smattede underlag, hvis du skulle forvilde dig ud af asfaltjunglen og ind i en skov i din 2008.

Svært at se instrumenterne

En del af Peugeots nye designlinje er et instrumenpanel med færre knapper og et frisk designet instrumenthus. Det er til gengæld en smule irriterende. H vis sæde og rat er indstillet som jeg kan lide det, så er en god portion af instrumenter og kontakter gemt bag ratkransen og mine hænder, lige som jeg aldrig er blevet venner med den ’arm’ som Peugeot bruger til at styre lyd- og fartpilot med.

Pladsen på forsæderne er fin, hvis man ikke er alt for bredskuldret og det er jeg ikke. På bagsædet er hovedhøjden ikke imponerende og man skal ikke være meget mere en 175 cm, før hovedbunden risikerer at ramme loftet, hvis der er for meget fart på over et bump.

Men resten er skam godt. Der er let adgang til bagagerummet, der med sæderne oppe tager 350 l.og med ryglænet lagt ned klarer hele 1194 l. Der er også splitbagsæder, der med et tryk på en vipper ned. Bagagerummet er forsynet med kroge til bagage og har to små rum i siderne. Meget praktisk i hverdagen. Og så er der et opbevaringsrum på 22 l. under måtten i bagagerummet.

2008 er en fin bil. Den koster fra 1779.900 kt i en blodfattig 82 hk.version. I GT-Line som den testede starter priserne på 294.990 kr. For de penge får du en reel bil, men ikke meget spræl eller udstyr. De umiddelbare konkurrenter er Suzuki Vitara og Renault Captur.

Peugeot 2008 GT-Line

Pris: 294.990 kr.

EU-blandet 20.8 km/l