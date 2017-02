TEST: Renault Megané GT – Fræk franskmand med fart på

Renault Megané er franskmændenes bud på en hatchback i mellemklassen. Megané GT er den heftigste, hurtigste version i modelrækken. Motoren er på 1,6 l., har 4 cylindre med turboladning og 205 hk. Og den er faktisk rigtig fed.

Den seneste aftapning af Megané kom i begyndelsen af sidste år og modelrækken rummer sedan, stationcar og altså også en hatchback. Det er den der ligger til grund for Renault Megané GT. Det grundlag er ikke så tosset at bygge på. Renaults designere har slået stregerne godt og fronten især er markant med det letgenkendelig store Renault-logo, de markante LED-lygter og en dyb spoiler. Smid så de store alu-fælge med lavprofiler på og de diskrete krom-lister og så har du faktisk en GT, der ser ud som om den vil fremad.

Sporty og komfortabel

Kvaliteten er fin på plastikken i kabinen og indretningen er ganske god, med få franske særheder. Renault har oppet sig i den grad de senere år. Der er kommet et væld af nye modeller og de er blevet bedre på alle parametre. Pladsmæssigt er der lidt trangt på bagsædet, hvilket er en hæmsko. En Megané er midt i familiebilsegmentet og ingen teenagere gider sidde med knæene oppe om ørerne når turen er lang.

Bag rattet er der dømt sport. Sæderne er dybe med kraftig sidestøtte både på sæde og ryglæn. Der er ikke så mange indstillingsmuligheder, men det er (for mig) ligegyldigt. Jeg befandt mig godt i de lave faste sæder, med det tykke læderrat foran mig. Renaults betjening af lydanlægget er jeg aldrig helt blevet gode venner med, hverken i denne Megané eller i andre af mærkets biler. Det kræver mere tilvænning end i de bedste, men det er en detalje. Midterkonsollen er domineret af en stor trykfølsom skærm. 8,7‘‘-skærm., der fungerer godt.

Hurtig – især om hjørnerne

Bag rattet er der paneler til gearskift, hvis du selv vil det. Når du ikke gider skifte selv tager den fine 7-trins dobbeltkoblingsgearkasse sig af det for dig. Det gør den rigtig fint. Der er flere køreprogrammer. “Eco”, “Comfort”, “Neutral”, “Sport”, “Personal”. Når du skifter mellem programmer ændrer belysningen i kabinen sig, men mere vigtigt er det at motor og gearkasse også ændrer temperament. Og indrømmet – jeg var i gennem alle programmerne. Men 99 % af tiden stod den i ”Sport”. Så reagerer speederen hurtigt, omdrejningerne er højere og gearkassen er klar i et lavere gear – og det er fedt, når man trykker speederen i bund og gerne vil fremad. Og det vil man jo gerne.

4CONTROL-systemet er Renaults 4-hjulsstyringssystem. Flere mærker havde det i 1990’erne, hvor der var en hype omkring den slags systemer. Men nu er systemet altså en del af Megané GT og det virker fint.

Især ved lave hastigheder mærker man, at 4CONTROL-systemet drejer baghjulene i modsat retning af forhjulene. Det gør svingene skarpere og eliminere tendensen til understyring. Faktisk så meget, at jeg i en liiiidt hurtig tur gennem en rundkørsel blev overrasket af at bagenden fulgte med og næsten fik fornemmelsen af overstyring. Men kun fornemmelsen, for så snart man vender sig til det er det fedt at komme ind i svingende og vide, at man virkelig kan tage de skarpe af dem med god fart og uden understyring. Hvis man kører over 80 km/t drejer baghjulene i samme retning som forhjulene. Det skal give øget stabilitet. Det gør det måske. I hvert fald ligger GT ‘en godt og ved høje hastigheder er den en ganske behagelig rejsepartner. Stabil, hurtig og behagelig.

Kunstig motorlyd

205 hk., 7,1 sek. fra 0-100 km/t. Jo tak. Det går godt. Der er konkurrenter i GTi-klassen med flere kræfter og bedre præstationer og en racerbil er GT ikke, men en frisk og sjov køreoplevelse.

Motor og gearkasse er godt afstemt og i ”Sport” strammer styring og affjedring lidt op og det klæder bilen. Her bliver motorlyden også et nyk mere aggressiv. Men det skyldes desværre at Renault tilfører larmen kunstigt gennem bilens højtalere. Det er noget pjat. Enten lyder en Renault Megané GT sådan som den gør, ellers gør den ikke. At tilføre støj er dumt.

Passer prisen?

Prisen på Megané GT må siges at være retfærdig. 369.900 kr. er mange penge, men GT er pakket med godt udstyr, ser smart ud og giver en fed køretur, når du sætter dig bag rattet.

Bilsektionen mener:

Renault Megané GT er en lækker bil, der er veludstyret og sjov at køre. Komfortabel og hurtig. Pladsen er lidt trang på bagsædet.

For: Godt udstyr i en flot bil.

Imod: Trange pladsforhold på bagsædet og kunstig motorlyd.

FAKTA: Renault Megané GT

Vejl. pris, inkl. lev.: 369.900 kr. Motor: 4 cyl., 1,6 liter med turbo Effekt: 205 hk/280 Nm Tophastighed: 230 km/t 0-100 km/t: 7,1 sek. Forbrug (EU-norm): 16,7 km/l Længde/bredde/højde: 436-181-145 Bagagerum (min/max): 384 l. Vægt: 1.467 kg