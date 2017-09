Toyota vil have fart på hybriderne

Toyota vil ryste det støvede image af hybridbilerne. Der skal fart på og fremover skal man skal kunne vælge mellem flere hybridmotorer til samme Toyota-model.

Også, hvis man vil have mere kraft og fokus på dynamiske køreegenskaber.

Toyota runder snart 11 mio. solgte hybridbiler, siden verdens første masseproducerede hybridbil Prius rullede ud fra fabrikken i Japan for 20 år siden. Toyota har 33 forskellige hybridmodeller over hele verden, og i Danmark er der syv at vælge i mellem. Fælles for dem er , at man i dag kun kan vælge én bestemt hybridmotor til sin specikke hybridmodel.

Men det skal der nu laves om på. Derfor introducerer Toyota en mere kraftfuld hybridmotor og giver kunderne mulighed for at vælge mellem to forskellige hybridmotorer til en del af modellerne.

Den nye hybridstrategi har udmøntet sig i en konkret konceptbil, der blev vist på biludstillingen i Frankfurt under navnet Toyota C-HR Hy-Power Concept.

er er endnu ingen mere konkrete informationer om den kommende kraftfulde hybridmotor, som Toyota forventer at kunne fortælle mere om i begyndelsen af det nye år.