Toyota præsenterer ny Land Cruiser

En af bilhistoriens mest legendariske og hårdføre bilmodeller, Toyota Land Cruiser, bliver nu fornyet. Toyota har netop løftet sløret for en ny udgave af offroad-kongen Land Cruiser 150 på den internationale biludstilling i Frankfurt i Tyskland. Den nye og moderne udgave er ændret på både design, udstyr og teknik og tilfører den sagnomspundne firehjulstrækker endnu mere maskulinitet og kvalitet.

Med en offroad historik på over 65 år er Toyota Land Cruiser en af de mest legendariske bilmodeller – ikke bare i sin klasse med også helt generelt. Den markedsføres i 195 lande og regioner over hele verden og er berygtet for sin høje kvalitet, ekstreme holdbarhed og evindelige pålidelighed. Alt dette går igen i den nye udgave af Land Cruiser 150, som netop er blevet afsløret på den internationale biludstilling Frankfurt Motor Show i Tyskland.

Men meget andet kendetegner også den nye Land Cruiser, der er blevet 6 cm længere og med et nyt og mere moderne udvendigt design syner om muligt endnu mere maskulin og robust end nogensinde før. Samtidig har kabinen fået en kraftig overhaling med nyt instrumentpanel, ny centerkonsol, et nydesignet rat og et generelt mere strømlinet og stadig funktionelt indvendigt design med materialer i høj kvalitet.

Den store 8” touch skærm med navigation og bakkamera har fx ikke touch knapper indbygget i skærmen, som man ellers ser på modeller som bl.a. Auris og Prius. Men tro mod offroad konceptet og mod dét, som Land Cruiser de fleste steder i verden skal bruges til, er der hårde knapper, der både er lettere at ramme ved offroadkørsel, og som man også kan betjene med handsker på.

Offroader med komfort

Det er blot ét eksempel på, at nok har nutidens moderne funktioner fundet vej til den nye Land Cruiser, men det er gjort på elegant vis uden at gå på kompromis med bilens arv som offroad-konge.

Komforten er i højsædet i den nye kabine, som afhængig af udstyrsmodel har indbygget køling i forsæderne, varme i bagsæderne, separate luftdyser til passagererne bagi, varme i forruden samt opvarmede sprinklerdyser.

Land Cruiser fik ny motor i slutningen af 2015 i form af en stærk 2.8-liters turbodieselmotor med 177 hestekræfter og et drejningsmoment på op til 450 Nm allerede fra 1.600 omdrejninger. Den motor har fået genvalg i den nye Land Cruiser, der klarer en brændstoføkonomi på 13,5 km/l.

Årsagen til den nye Land Cruisers gode offroad-egenskaber ligger i dens solide chassisramme, hvorpå karosseriet er boltet fast. Denne løsning gør både bilen lettere at vedligeholde og reparere, væsentligt mere slidstærk og ikke mindst mere støjsvag i kabinen samt mere komfortabel ved offroadkørsel grundet isoleringen mellem karosseriet og chassisrammen.

De mange elektroniske hjælpefunktioner til brug ved offroadkørsel gør den nye Land Cruiser til en af de mest teknisk avancerede, sikre og sjove firehjulstrækkere, der for selv uprøvede kørere får terrænkørsel til at virke som en leg. Med en frihøjde på knap 22 cm og en tilkørselsvinkel på 31 grader kan Land Cruiser da også forcere nogle af de mest ufremkommelige strækninger på jorden.

Sikkerheden har også fået et løft i den nye Land Cruiser, der således fremover også kan fås med Toyotas sikkerhedssystem Toyota Safety Sense med bl.a. automatisk nødbremse for både objekter og fodgængere samt adaptiv fartpilot og overvågning af de blinde vinkler.

Den nye Land Cruiser 150 fås fortsat med enten 6 manuelle gear eller med danskernes foretrukne valg, et 6-trins automatgear. Bilen lander i Danmark i starten af det nye år, hvor priserne også vil være klar.