Toyota vil vinde rally-VM med hidsig ny Yaris WRC

Toyota har holdt 17 års pause fra rally. Nu er japanerne tilbage til VM-serien i rally i 2017.

Bilen er den nyudviklede Yaris WRC rallybil. Under motorhjelmen gemmer sig en 1.6-liters turbomotor med direkte indsprøjtning og flere end 380 hestekræfter. Vilddyret er udviklet og testet gennem halvandet år ned i de mindste detaljer, og teamet er klar til første løb i den nye sæson når Monte Carlo Rally midt i januar flages i gang.

Se videoen: Den lyder godt

Friere rammer

Toyotas rallyteamchef, legenden Tommi Mäkinen har stor tiltro til den firehjulstrukne Yaris WRC rallybil, som er udviklet ud fra rallyseriens tekniske regler for 2017 og byder på et imponerende nyt design takket være de friere rammer inden for bl.a. aerodynamik.

”Yaris WRC er en skarpt designet bil med et utroligt potentiale,” fastslår Tommi Mäkinen.

Toyota deltager allerede fra første løb med to biler med finnerne Jari-Matti Latvala og Juho Hänninen bag rattet, mens det unge stjernefrø ligeledes fra Finland – 25-årige Esapekka Lappi – er teamets reservekører i 2017-sæsonen.

Ved den nylige præsentation af rallybilen Yaris WRC, kørere, co-drivere og øvrige teammedlemmer i den finske hovedstad Helsinki løftede verdens største bilproducent samtidig også sløret for, at man ikke vil nøjes med at bruge erfaringerne fra udviklingen af bilen til at kunne udvikle endnu bedre gadebiler til almindelige kunder. Toyotas Yaris WRC rallybil vil også danne grundlag for en fremtidig udvidelse af Yaris modelprogrammet med en hidsig gadebil.

Toyota Yaris WRC, tekniske specifikationer