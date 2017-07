Volvo bliver helt elektrisk

Volvo Cars har offentliggjort, at alle modeller, der bliver præsenteret fra 2019 kommer til at være udstyret med en el-motor. Det markerer den historiske afslutning på Volvo’er, der alene er udstyret med forbrændingsmotor (ICE), og det betyder, at el-drift fremover bliver kernen i virksomhedens aktiviteter.

Volvo kommer til at introducere et program af el-drevne biler i hele modelrækken, der omfatter ren el-drift, plug-in hybrid og mild hybrid. Slut med dieselbrændere og benzinslugere. Fra nu af får alle Volvo’er ekstra kræfter fra strøm.

Volvo’s beslutning er et af de væsentligste skridt, en bilproducent har taget, og understreger, hvordan el-drift i dag – over et århundrede efter, at den interne forbrændingsmotor blev opfundet – baner vej for et nyt kapitel i bilens historie.

”Det handler om kunderne,” siger Håkan Samuelsson, adm. direktør og koncernchef i Volvo Car Group. ”Vores kunder efterspørger i stigende grad el-biler, og vi ønsker selvfølgelig at imødekomme kundernes nuværende og fremtidige behov. Det er nu muligt at vælge den el-drevne Volvo, man ønsker”.

Mellem 2019 og 2021 introducerer Volvo fem biler med ren el-drift, hvoraf de tre bliver Volvo-modeller og de to bliver Polestar-modeller, med særlig høj effekt. Polestar er den gren inden for Volvo, der leverer modeller i den høje ende af ydelsesbarometeret. Flere detaljer om disse modeller bliver offentliggjort på et senere tidspunkt.

De fem biler får følgeskab af et program af benzin- og diesel plug-in samt mulighed for 48 volt mild hybrid til alle modeller, og det bliver et af markedets mest omfattende modelprogrammer i dag.

Det betyder også, at der fremover ikke kommer til at findes Volvo-biler uden en el-motor i takt med, at biler udelukkende med forbrændingsmotor gradvis fases ud og erstattes af biler, der foruden forbrændingsmotoren også har el-drift.

”Nu er det slut med biler, der kun er udstyret med forbrændingsmotor,” siger Håkan Samuelsson.

Volvo har oplyst, at virksomheden har planer om at have solgt i alt 1 million el-drevne biler i år 2025.

”Da vi sagde det, mente vi det. Det er den måde, vi gør det på,” fortsætter Samuelsson.

Bekendtgørelsen understreger, at Volvo ønsker at minimere sin miljøpåvirkning og være med til at gøre fremtidens byer renere. Samtidig har svenskerne fokus på at nedbringe udledningen af kulstof fra både produkter og produktion og har som mål at have klimaneutral bilproduktion i 2025.

Beslutningen følger den nylige offentliggørelse af, at Volvo omdanner Polestar til et nyt, separat markedsført og verdensomspændende bilmærke, der skal koncentrere sig om el-drevne biler med høj effekt. Topchef i virksomheden bliver Thomas Ingenlath, der i dag er designchef i Volvo Cars.