Volvo sætter salgsrekord

Volvo satte salgsrekord i 2016. I Danmark steg antallet af indregistrerede Volvo’er med 22,2% sammenlignet med 2015.

Globalt var det tredje år i træk, at Volvo-salget slog rekord i 2016. En stigning på 6,2 procent sammenlignet med 2015 og 534.332 biler solgt er tegn på, at olvo harramt en guldåre med de seneste modeller.

Rekorden i 2016 hviler på solid vækst i alle større salgsregioner inklusive tocifrede stigninger på de største markeder, USA og Kina, og en stærk præstation i Vesteuropa. Fremadrettet er man hos Volvo Cars overbevist om, at 2017 kommer til at blive endnu et rekordår.

Globalt set var det salget af de nye top-serie modeller i 90-serien, der var primær vækstskaber, med premium SUV’en XC90 i front med en stigning på 125 procent sammenlignet med 2015. Dermed er der sat en effektiv streg under Volvo’s nye design- og udviklingsretning, ligesom det tegner godt for fremtiden i takt med, at flere modeller kommer til i de kommende år.

Kæmpe marked i Kina

Volvo’s største marked i 2016 var Kina med et totalsalg på 90.930 biler, en stigning på 11,5 procent. De modeller, der blev solgt flest af på verdens største bilmarked, var de lokalt producerede Volvo XC60 og S60L premium sedan.

I USA steg Volvo’s markedsandel i 2016 med 18,1 procent, og mærket blev dermed et af de hurtigst voksende i premiumklassen. Årets samlede salg beløb sig til 82.726 biler med Volvo XC90 og XC60 som de bedst sælgende.

Salget i Vesteuropa steg 4,1 procent, primært på grund af et godt salg på nøglemarkeder som Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Italien. I alt solgte Volvo 206.144 biler i regionen.

Bedst solgte Volvo-modeller i Danmark: