Volvo V40 T4 R-Design – Kompakt og lækker Rating: 7.9 / 10

Anmeldelse 7.9 Volvo V40 T4 R-design er en gennemført lækker hatchback. Volvo har fundet sit eget designudtryk og både udenpå og indeni er bilen sin egen. Og den er svær ikke at blive begejstret for. Den kører godt, er godt skruet sammen og skiller sig ud fra de tyske konkurrenter, der måske er blevet lidt for almindelige i gadebilledet. Motor & gearkasse 8.8 Køreegenskaber 8.2 Komfort 8.2 Plads 7.5 Udstyr 7.6 Pris 7.2

Volvo banker derudaf. De kinesisk ejede svenske bilmærke har strammet designet og især de store modeller vækker opmærksomhed. Men for de flestes vedkommende er den mindste model i programmet hos Volvo, nemlig V40, den som er inden for rækkevidde. Vi har testet Volvo V40 T4 R-design.

Kinesiske Geely købte Volvo af Ford i 2010 og og den mindste Volvo er efterhånden den ældste Volvo-model, og den sidste bygger den på Ford-teknik. V40 så dagens lys i 2012 og fik et facelift i begyndelsen af 2016, og hvornår afløseren kommer er ikke til at sige. Og det gør måske heller ikke så meget, for V40 er trods Ford-grundlaget og de fem år på bagen stadig frisk og fed. Så ved du det.

Udefra giver den faceliftede front i det nye Volvo-design bilen et frisk udseende og den tydelige kileform får den kompakte hatchback til at ‘læne sig frem’. Det giver noget til øjet. V40 ser ud som om den er klar til at blive kørt. R-design betyder ‘pynt’ på Volvo’sk og er sporty styling, med kromlister ved ruderne, paneler i karmene og dobbelte afgangsrør. Den testede V40 har også et sænkningssæt, hvor undervognene er kommet 1 cm tættere på jorden. Det sæt koster 0mtrent 7.000 kr.. Det ser fedt ud, men måske kan man bruge de penge smartere.

Inden i kabinen får man en god fornemmelse af materialerne. Der er ikke billig plastik, der springer i øjnene og man sidder godt i de faste sæder. Instrumentering er nok det eneste sted, hvor alderen viser sig. Skærmen er lidt lille og stik imod den herskende designtrend er der massevis af knapper i midterkonsollen. Men, hey… Det er ikke et problem, for det virker som det skal og er let at betjene efter et par dages tilvænning.

Ikke GTi, men . . .

Volvo V40 er en 5-dørs hatchback og Volvo kigger opad efter konkurrenterne. Prisen ligger fra 395.000 med seks-trins automatgear og det er på niveau med BMW’s 1-serie, Audi A3 og Mercedes B-klasse.

Med 190 hk er der også nok saft og kraft og den kompakte Volvo ligger solidt på vejen og selv ved høje hastigheder – vi ramte 200 km/t en enkelt gang – er den fuldstændig rolig og stabil, ligesom den også er hurtigt ude af blokken ved lyskryds og den når 100 km/t på under 7 sekunder.

Overordnet set er motor og gearkasse utrolig godt afstemt i V40 og hverdagskørslen er komfortabel, svingende sjove og trygheden total i den sikkerhedsspækkede Volvo, hvor en særdeles velfungerende adaptiv fartpilot og lane departure warning-systemet bare virker som det skal og giver tryg pendlerkørsel.

Prisen har vi nævnt. Men den pris er grundprisen. Udstyr er dyrt og den store sikkerhedspakke med bl.a. blindvinkelalarm koster 24.000 kr og parkeringssensor 7.000 kr oven i. Og får den ekstra godt udstyrede pressebil ender den samlede regning på 628.000 kr. Hvilket er rigeligt. Men dropper du det dyre glastag til 21.000 kr, og R-stylingen, der koster 70.000 kr. så ender du på et mere rimeligt beløb.

Volvo V40 T4 R-Design

Testbilens pris: kr. 628.785 kr.

F-Pace fås fra kr. 395.000

EU-miks: 18,2 km/l.

Motor: 2,0 benzin, fire cylindre

190 hk ved 4700 omdr./min.

Moment: 300 Nm ved 1300 omdr./min.

Topfart: 210 km/t

0-100 km/t: 6,9 sek.

Bagagerum: 335 ltr.

Længde/Bredde/Højde: 437/178/194 cm