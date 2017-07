Yaris GRMN snart til salg – Toyota varmer op under sporty Yaris

Toyota åbner i slutningen af juli for salget af den sportslige Toyota Yaris GRMN med over 210 hestekræfter. Salget foregår udelukkende online og den hidsige Yaris produceres i et stærkt begrænset antal, som hele Europa skal deles om.

Toyota Yaris Gazoo Racing tuned by Meister of Nürnburgring. Det er det fulde navn på den kommende racer i miniklassen. Bilen er først klar i starten af det nye år, men Toyota varmer allerede nu op til introduktionen af den sportslige minibil, der bliver produceret i et stærkt begrænset antal, så du skal være hurtig, hvis du vil have en af de hidsige Toyota’er.

Yaris GRMN er en udgave 210 hestekræfter være en af de mest kraftfulde i sin klasse. Leveringen af de første udgaver af Yaris GRMN sker i starten af det nye år. Men reservationen og salget af bilen starter altså allerede sidst i juli.

Fremgangsmåden for købet er ligesom bilen helt speciel. I slutningen af juli åbner Toyota for reservationen af Yaris GRMN efter først til mølle princippet. Reservationen foregår udelukkende online og betyder ikke, at bilen er købt. Det giver blot mulighed for senere at underskrive en købsaftale.

Når alle bilerne er reserveret, vil de resterende interesserede kunder blive placeret på en venteliste. Står man på venteliste, får man først chancen for at reservere og købe den sportslige Yaris, hvis en af de kunder, der var først til at reservere en bil, annullerer sin reservation.

Inspirationen til den potente Yaris er hentet fra Toyotas motorsportsafdeling TOYOTA GAZOO Racing. Bilen kommer som standard i Toyota Gazoo Racing farverne hvid, rød og sort med hvid lakering og røde og sorte designdetaljer. For at fremhæve det rå look får den sort frontgrill i honeycomb-design, mens bagspoiler, 17” BBS alufælge og ikke mindst specielle Toyota Gazoo Racing bremsekalibre fuldender udtrykket.

Indvendigt fortsætter den sportslige stil med GRMN-logoet broderet ind i de integrerede nakkestøtter. Rattet er formindsket en smule, så uanset hvor vejen tager en hen, vil fornemmelsen af at køre i en racerbil altid være til stede. Aluminiumsdetaljer præger gearknop, pedaler og rat, mens den sorte motorstartknap med GAZOO Racing-logo tilfører kabinen den helt rette stemning.





FAKTA

Siden 2015 har TOYOTA GAZOO Racing stået for Toyotas samlede aktiviteter indenfor motorsport, hvor de senest markerede sig med hybrid-raceren TS050 i årets Le Mans. Ud over Le Mans hybridracerbilen udvikler TOYOTA GAZOO Racing også rallybilen Yaris WRC.