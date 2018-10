Årets bil 2019 – finalefeltet er klar

Bilsektionen ramte plet i fire ud af fem tilfælde, da der skulle udvælges biler til finalefeltet om at blive Årets Bil 2019

Det har været et par intense dage på FDM Jyllandsringen, hvor Bilsektionen sammen med størstedelen af resten af landets biljournalister har deltaget Årets Bil 2019. 24 forskellige biler fra Audi til VW var repræsenteret med et bredt udvalg af varianter, som skulle sammenlignes på kryds og tværs. Til sidst afleverede e 26 jurymedlemmer en seddel med deres fem favoritter, og derefter kunne finalefeltet afsløres.

De fem udvalgte blev følgende:

Ford Focus

Hyundai Kona Electric

Jaguar I-Pace

Kia Ceed

Peugeot 508

Bredt felt

Bilsektionen var ganske enig i udvælgelsen af de fleste biler – kun Peugeot 508 var ikke blandt de udvalgte. Kort om feltet kan man sige, at Jaguar ikke står de store chancer. Bilen er med på de imponerende specifikationer og flotte interiør og en konkurrencedygtig pris til premiumsegmentet. Og så er den den første rene el-bil siden Tesla i segmentet. Til gengæld er Hyundai Kona klar til at tage imod prisen. Fine priser, gennemskuelige udstyrspakker med masser af udstyr og en lang rækkevidde gør Kona attraktiv til hr. og fru. Jensen – modsat Jaguaren. Til gengæld har den ikke udseendet med sig, og køreegenskaberne imponerer heller ikke umiddelbart, men den kan ændre el-bilsmarkedet i Danmark. Det er værd at præmiere med Årets Bil – men vi får se.

Alle gode gange tre mellemklassebiler

508 står heller ikke de store chancer i regnskabet, vurderer vi. Det er en flot bil, og den kører godt, men om den får fat i firmabilisterne i samme grad som sin forgænger skal tiden åbenbare. Der er simpelthen for mange konkurrenter, om end 508 kommer med skarpe priser, og selv basisudgaven er faktisk fint udstyret.

Endelig er der de to mellemklassebiler Kia Ceed og Ford Focus, der står som direkte konkurrenter. De to er nærmest ens i udseende og selv i kabinen er de bygget mistænkeligt ens op. Men kort sagt så vinder Ford på køreegenskaber, mens Kia vinder på garanti, og forskellene er så små, at de ikke vil gøre den store forskel for menigmand.

Den endelige kåring kommer til at foregå den 23. januar 2019.

Nedenfor kan du dog læse de indtryk, vi fik fra bilerne under finaleudvælgelsen.

Ford Focus

Denne bil har på forhånd fået stor opmærksomhed og er begyndt at komme ud til de første kunder. Bilen er blevet mere moderne og føles nu større end forgængeren. Den har en direkte styring og dynamisk undervogn – som ventet. Basismotoren 1,0 med 125 hk. synes jeg passer glimrende til Focus. Den samme motor er også i Fiesta, men den er mere harmonisk i Focus. Til dels også på grund af en bedre lydisolering, så motorlyden fra den tre-cylindrede motor, der kan virke anstrengt ved helt lave og høje omdrejninger, bliver dæmpet.

Gearingen er helt forrygende, og det tredje gear trækker og trækker og vækker vilddyret i dig. Ved motorvejshastighed er der overraskende meget vindstøj. Til gengæld helt lydløs kørsel ved 90 km/t. Rigtig gode priser og masser af sikkerhedsudstyr også i basisversionen. Mangler Kias garanti.

Hyundai Kona Electric

Det er ikke en specielt charmerende bil at se på, men den gør det, den er skabt til. Heldigvis er den heller ikke grim – bare anonym, og det vil sikkert passe de fleste godt. Ikke den mest levende bil at sidde bag rattet i. Men en bil med fantastisk rækkevidde og under kørsel lader den sig selv op, hvis man kører klogt. Har næsten en fornemmelse af at den bliver ved og ved – ingen frygt for at løbe tør. De bremser, som genererer strøm til batteriet er ganske effektive, og de giver helt ny måde at køre bil på.

Kigger man på specifikationer er det faktisk imponerende: 204 hk, en rækkevidde på 482 km., max. moment på 395 Nm og 0-100 km/t på 7,6 sekunder. Det er temmelig overbevisende for en bil, der i den absolut dyreste version kommer til at koste 339.995 kr. Styretøjet ikke så levende som fx. i Leaf. Leaf er en kønnere bil, men Kona er mere praktisk. Skulle man vælge mellem denne lille crossover-SUV og en mellemklasse med konventionel motor til sammen pris bør valgte være oplagt. Jeg ville vælge miljø, selv om Kona ikke er den smukkeste bil på markedet.

Kia Ceed

Når man kommer lige fra Focus, som ellers har en sammenlignelig motor, føles Fords bedre. Men det er muligvis også en af de bedste motorer, der er til salg lige nu. Kias 1,0 er dog ingenlunde dårlig. Bedre gearskifte end hos konkurrenten, overraskende nok. Men Kias lille mellemklassebil gør alligevel et lidt bedre indtryk – kabinen er simpelthen mere lækker.

Man sidder fint i Kia Ceed, hvor sæderne er mindre sportslige end Focus, men også mere behagelige. Priserne er mere gennemskuelige hos Kia, og der er da også mere udstyr i basisudgaven. Kias største problem er, at en topudstyret Ford nu ikke er dyrere. Klar fordel i meget lang garanti, på to biler, som ellers er ret ens.

Jaguar I-Pace

Ventet elbil fra Jaguar. Fantastisk første indtryk fra når man sætter ind bag rattet. Lækker kabine. Nyskabende på samme måde som Tesla var i sin tid. Den tager barren op og er en værdig arving. Der er dog masser af kompetent konkurrence på vej fra Audi og Mercedes, som kommer med en lang række elbiler i de kommende år. I princippet er I-Pace et fantastisk alternativ til fx XC60, som eller er blandt mine favoritbiler. Ligesom i Volvoen er pladsen på bagsædet også ganske godt, og selv i højden mangler man ikke plads trods skrå taglinie.

Vilde specifikationer: 400 hk og moment på 696 Nm. 0-100 km/t på blot 4,8 sek. og en topfart på 200 km/t. Rækkevidden er op til 470 km., men det opnår man næppe, hvis men trykker pedalen i bund, Så er den latterligt hurtig og fyldt med rigtig lækre løsninger. Den fortjener at blive et hit i premium-segmentet. Den koster fra 760.000 kr. – og beskatningsgrundlag på 600.000 kr., hvilket nok skal vække opsigt. I denne udgave som også har den også 4-hjulstræk og panoramatag. Den testede version koster 900.880 kr., hvilket svarer til en veludstyret Volvo XC60 med T6 eller T8-motoren. En rigtig vinder, men alt for dyr til at blive årets bil.

Peugeot 508

Virker mindre end forgængeren. Til gengæld også en ganske smuk bil. Får det bedste ud af LED-lygterne. Jeg havde svært ved at finde en behagelig sidestilling. Synes at det lille rat, som vitterligt er lille og nærmest sekskantet ovalt, sidder alt for lavt. Det bliver nærmest gokart-agtigt. Lækker bil og ret skarpe køreegenskaber i den potente GT-model med 225 hk. Et fantastisk og inspirerende interiør, som sender tanker mod fremtidsfilm.

Priserne starter overraskende lavt ved 299.990 kr., men den testede version koster med 670.990 kr. – det er for meget selv om bilen har en topfart på 250 km/t og er bygget til dynamisk kørsel. Den bliver en af de pænere biler i firmabilsegmentet, men i mine øjne har den et stort problem, der gjorde, at jeg valgte den fra som en af mine fem kandidater. En firmabil skal kunne have plads til fire voksne i bilen. Det kniber i 508, hvor kabinen simpelthen bliver for kompakt og benpladsen for ringe. Der er en vanvittigt lav taglinie, og det bliver ekstra tydeligt når man kører i modellen med soltag. Så skal man ikke være en cm. over 170 cm. for at finde sig til rette på bagsædet. Det bliver forhåbentligt rettet i SW-versionen (stationcar), når den kommer.