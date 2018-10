Hey singlemand: Drop de gule og gå efter mørke biler, hvis du vil score

Med den rigtige farve bil er der større muligheder for at få interesse fra det modsatte køn – og at få en bedre pris for din bil i det lange løb.

En bils farve udgør en stor del af bilens samlede udtryk, og for nogle betyder meget at vælge den rette farve for at gøre et godt indtryk på det modsatte køn.

Netop det har Den Blå Avis spurgt sine brugere om, og svaret er nogenlunde klart: Hvis du som mand vil høste flest frække blikke fra kvinderne, skal du investere i en sort eller mørkeblå bil. Det er nemlig de to bilfarver, som kvinder finder mest attraktive. Hvis du som kvinde vil have de største chancer for at score en mand, bør du ræse afsted på date i en rød, hvid, sølv eller sort bil. Det er nemlig de bilfarver, som mændene i undersøgelsen tiltrækkes mest af. Det skriver DBA Guide.

En Mercedes G-klasse som denne er noget af det mest maskuline, man(d) kan få fat i. Og hvis den er sort, som denne G-klasse (som den kommer til at se ud i 2019) er, er det et ganske godt valg, hvis du som mand vil have en bilfarve, som imponerer kvinder. Læs også: Må du julepynte din bil?

Derfor tænder kvinder på mørkeblå og sorte biler

»Kvinder bliver tiltrukket af magt, og den mørkeblå farve bruger vi ofte til at manifestere magt med. Banker, Politiet og EU for eksempel bruger meget den blå farve. Og noget så ‘magtfuldt- som Kongehuset benytter sig også tit af den mørkeblå – deraf ’kongeblå’«, forklarer sexolog Jakob Olrik til DBA Guide.

Noget tyder på, at de danske mænd allerede har opdaget det, for de har en allerede tendens til at vælge netop farver som sort og mørkeblå, når de handler bil:

»Mænd vælger ofte biler ud fra de farver, som sikrer dem mod et stort værditab på bilen. Det er konservative farver som sort, grå, mørkeblå, og de sidste år har vi set, at hvid også trender. Det gælder både på brugtbilsmarkedet, og når man køber bilen fra ny«, fortæller Jan Lang, markedsanalytiker hos Bilbasen, som DBA Guide også har snakket med.

Rød er en populær farve hos kvinder, som køber bil, og mænd er også vilde med kvinder i røde biler. Men det er nok de færreste, som har råd til en Aston Martin DBS Superleggera, der ellers er ekstra hot i netop rød. Her er det 2019-modellen.

Mænd “tænder” på røde biler

Ifølge undersøgelsen er mænd mest til rød, hvid, sølv eller sorte biler, når det er kvindens bil, der er tale om.

Sexolog Jakob Olrik kan især se meningen i, at mænd tænder på den røde farve:

– Mænd tiltrækkes jo også af kvinder i røde kjoler. Det er en farve, der insisterer på at blive set. Det er klart erotiske undertoner i rød – bordellets farve. Samtidig er det en hidsig farve, der signalerer hurtighed og farer. Det er derfor, mange sportsvogne er røde,« fortæller han..

Også sort er ifølge Jakob Olrik i ”familie” med det erotiske. Latex og læder, masochisme og det sorte, hemmelige er en del af det erotiske univers.

Sølv er det lidt kedelige, men fornuftige valg blandt kvinder. Gensalgsværdien er i hvert fald også god. Her er det en BMW 650i fra 2012.

Kvinder vælger rød og sølv

Som mand skal du dog ikke regne med, at din kvindelige date henter dig i en sort eller hvid bil. De er mere til en rød eller sølv model, når de selv skal vælge bilfarve:

– Der er meget mere kulør på tilværelsen, når kvinder skal vælge bil. De ser bilen som et livsstilsvalg, og derfor er de ikke bange for biler med farver. Så det er ofte kvinders køretøjer, der lyser de danske veje op blandt de gråtonede biler«, forklarer markedsanalytikeren Jan Lang.

Drop gul, grøn og guld

Det kan dog koste i længden at vælge en ret kulørt bil. Biler i gul, normal blå, guld, turkis, pink/lyserød, græs grøn og lysegrøn er ikke bare upopulære i udersøgelsen. Erfaringsmæssigt er flere af farverne også blandt dem, som giver den ringeste videresalgsværdi.

»Biler med for vilde farver kan være svære at videresælge. Hvis du for eksempel var en af dem, der dengang valgte at købe en BMW i neongrøn frem for sort, kan du regne med, at du kan få 150.000 kroner mindre for den, når du videresælger den. Alene fordi, bilen er neongrøn og ikke sort«, fortæller Jan Lang.

Den farve bil, der er færrest til salg af på DBA, er i skrivende stund biler i violet. Dem findes der netop nu kun 2 af, mens der er hele 34 orange, 5.093 sortmetal og 1.518 biler i farven blåmetal.