Klip i kørekortet: Danske bilister bliver dagligt taget i hundredvis

81.000 klip i 2024 – og det samme mønster gentager sig

Hver eneste dag bliver over 220 danske bilister taget i at bryde færdselsloven på en måde, der koster dem et klip i kørekortet. Nye tal fra Anklagemyndigheden, som er delt med forsikringsselskabet Gjensidige, viser, at der i 2024 blev uddelt hele 81.722 klip. Tallene afslører et bekymrende og vedvarende mønster i danskernes trafikadfærd.

De hyppigste overtrædelser handler om for høj fart, brug af håndholdt mobiltelefon og utålmodighed ved lyskryds. I årets første fire måneder alene er der allerede givet over 28.000 klip.

“Særligt farlige” forseelser

Ifølge Lene Rasmussen, skadedirektør i Gjensidige, er de klipgivende overtrædelser ikke tilfældige:

“Politiet giver klip i kørekortet for de trafikforseelser, der er særligt farlige, og som vi historisk set ved er skyld i flest ulykker,” udtaler hun.

Hun peger på, at det er bekymrende, at antallet af forseelser forbliver på et konstant højt niveau. Det vidner om en trafikantkultur, hvor mange stadig tager for let på sikkerheden – både deres egen og andres.

Farten giver flest klip

Den absolut hyppigste årsag til klip er hastighedsovertrædelser. Når en bilist overskrider fartgrænsen med 30 procent eller mere, udløser det automatisk et klip. I 2024 blev det registreret hele 47.863 gange.

Til sammenligning blev der givet 19.729 klip for brug af håndholdt mobiltelefon under kørslen – en forseelse, der er særligt risikabel, fordi den fører til distraktion fra vejen.

Kørsel frem mod rødt lys førte til 4.016 klip, mens kørsel mod kørselsretningen og overtrædelse af ubetinget vigepligt gav henholdsvis 1.178 og 1.165 klip.

Uændret niveau siden 2022

Siden 2022 er der blevet uddelt over en kvart million klip i danske kørekort. Tallene fordeler sig således:

2022: 83.831 klip

2023: 80.624 klip

2024: 81.722 klip

2025 (t.o.m. 10. april): 28.270 klip

Det viser med al tydelighed, at problemet ikke er forsvindende. Tværtimod ser det ud til, at niveauet er stagneret – på et højt og bekymrende leje.

Mobilen i hånden og opmærksomheden væk

Mange bilister undervurderer, hvor farligt det er at bruge mobiltelefon bag rattet. Selv få sekunders uopmærksomhed kan få fatale konsekvenser. Ifølge eksperter svarer det til at køre i blinde i adskillige meter – og det i høj fart.

Lene Rasmussen understreger:

“Jeg synes, det er vigtigt at huske på, at man ved høj fart eller brug af mobiltelefon ikke kun udsætter sig selv for større risiko for ulykker, men i den grad også sine medtrafikanter.”



Behov for større bevidsthed i trafikken

Budskabet fra både myndigheder og forsikringsselskaber er klart: Bilisterne skal tage ansvar. Trafikregler er ikke sat i verden for at genere nogen, men for at beskytte alle trafikanter.

“Hvis vi skal have nedbragt antallet af alvorlige ulykker, er det helt afgørende, at bilister bliver mere bevidste om, at den her adfærd i trafikken ikke kun er til fare for dem selv, men i mindst lige så høj grad er det for alle andre i trafikken,” fastslår Lene Rasmussen.

Trafiksikkerheden står og falder med vores adfærd

De nye tal fra Anklagemyndigheden giver et klart billede: Vi har et vedvarende problem med farlig trafikadfærd i Danmark. Farten, mobilen og utålmodigheden er stadig blandt de største syndere.

Hvis vi skal gøre vejene mere sikre for alle – bilister, cyklister og fodgængere – kræver det ikke bare flere kontroller og sanktioner, men også en grundlæggende ændring i mentalitet. For i sidste ende er det ikke kun et klip i kørekortet, der er på spil – det er menneskeliv.

Kilde: Gjensidige