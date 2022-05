Læs mere om opgraderet version af Polestar 2

Opgradering på teknologi- og designforbedringer giver lavere klimaaftryk.

CO2e-aftryk reduceres ved brug af vedvarende energi til anskaffelse og produktion af aluminiumskomponenter

Øget batterikapacitet og hurtigere opladning til Standard range Single motor-varianten

Blockchain-teknologi, der allerede kan spore kobolt, kan nu også spore mineralet mika

Nye farver, fælge og interiør er blandt de nye opdateringer

Polestar annoncerer i dag en ny opdatering til Polestar 2, der med bl.a. CO2e-reduktioner, styrket sporbarhed og nye designdetaljer giver mulighed for nye visuelle udtryk og forbedret effektivitet.

“Vi har gennemgået de materialer og processer, der indgår i fremstillingen af Polestar 2, og indført opdateringer, der reducerer klimapåvirkningen og øger materialesporbarheden. Det er vigtige tilføjelser til, hvordan vi kan forbedre biler i løbet af deres levetid – ikke kun med fokus på funktionalitet og design, men også med hensyn til et lavere CO2-aftryk,” siger Thomas Ingenlath, adm. direktør for Polestar.

Blockchain-sporing af mineraler i batterierne

Polestars partnerskab med virksomheden Circulor omfatter nu også blockchain-sporbarhed på mineraler udover kobolt, der allerede spores i Polestar 2-batteriet. Blockchain-teknologien gør det muligt for Polestar at spore risikomineraler på tværs af produktionskæden.

Batteriet i Polestar 2 Standard range Single motor får forbedret cellekemi, der giver en højere kapacitet (nu 69 kWh). Det fører til en øget rækkevidde på op til 474 km WLTP, hurtigere opladning (nu op til 130 kW DC) og højere motoreffekt på 170 kW. Aluminiumbakken, som bærer batterihuset i alle versioner, vil opnå CO2e-reduktion på 750 kg pr. bil på baggrund af beslutningen om kun at købe aluminium fra smelterier, der anvender vedvarende energi.

“Med alle vores opdateringer ønsker vi at gå forrest med forbedringer, der kan være med til at give en mindre belastning på miljøet. Produktopdateringer er almindelige i bilindustrien, men vi vælger en mere dybdegående tilgang og kombinerer vores opdateringer, der givet et lavere CO2e-aftryk,” siger Fredrika Klarén, bæredygtighedschef i Polestar, og fortsætter:

“Vi har allerede udrullet et pilotprojekt, hvor aluminium i fælgene er blevet erstattet med aluminium med lavt kulstofindhold, der er produceret ved hjælp af vedvarende energi. Vi forventer en CO2e-reduktion på 600 kg pr. bil for Polestar 2 i andet halvår af 2022. Sammen med forbedringerne af aluminium i batteribakken forventer vi en samlet reduktion på omkring 1.350 kg pr. bil.”

Nye designdetaljer og genanvendte materialer

Opdateringer af designdetaljer giver et nyt udtryk til alle Polestar 2-varianter. Når det kommer til interiør, er Polestars mål at bruge vedvarende materialer, der er genanvendt, og desuden inkludere et vegansk tilvalg. I den opdaterede Polestar 2 kommer et imiteret læderbetræk fra Nappa derfor til at være tilgængelig.

“Vi har et krav om, at alt læder, der anvendes i Polestars produkter, skal leve op til de mest strikse standarder for dyrevelfærd, ligesom det skal være fuldt sporbart og fri for krom. Vores nye læderleverandør Bridge of Weir opfylder disse krav,” siger Fredrika Klarén.

Her er alle de nye design- og funktionsopdateringer til Polestar 2:

De nye farver Space og Jupiter erstatter henholdsvis Void og Moon

Magnesium bliver ny standardfarve

Nye designs til standardfælgene på 19-tommer samt valgfrie 20-tommer

Et nyt Zink Nappa-læderindtræk i råhvid erstatter ventileret Nappa Barley-indtræk

Aftagelig solskærm til panorama-glastaget (tilgængelig i Polestars webshop fra midten af juni 2022 til alle Polestar 2 med glastag)

Performance-softwareopdatering med en maksimal ydelse på 350 kW (476 hestekræfter) og et drejningsmoment på 680 Nm er nu inkluderet i Performance-pakken i Danmark og resten af Europa

Varmepumpen, der er inkluderet i Plus-pakken, får et forbedret optimalt temperaturområde, nu mellem -7 °C og 25 °C

Plus-pakken tilbyder avanceret kabinefilter og opgraderet indvendig partikelføler med ny app i bilen, der forbedrer luftkvaliteten i kabinen

Der er nu åben for bestillinger af Polestar 2 med de opdaterede forbedringer på Polestar.com med forventet levering fra september 2022.