Parkeringens mareridt: 5 typer bilister, du altid møder på P-pladsen

1. Den selvoptagede parkerer

Denne bilist parkerer, som om de ejer hele parkeringspladsen. Midt i to båse, med hjulene ubehjælpsomt placeret over stregen – og altid med en selvtillid, der matcher deres køretøj. Du kan lige så godt opgive at parkere ved siden af dem, medmindre du ønsker at klemme dig ud gennem bagagerummet.

2. Den ubeslutsomme leder

Denne bilist er i en evig søgen efter det perfekte sted. De kører så langsomt, at du overvejer at parkere og gå foran dem til fods. Hver ledig bås inspiceres minutiøst, som om deres bils eksistens afhænger af det rigtige hjørne af parkeringspladsen.

3. Plads-snupperen

Du har udset dig pladsen, blinket til højre og begynder at svinge ind. Men som et lyn fra en klar himmel kommer de snigende – og vupti, pladsen er snuppet. De er eksperter i timing og lader ingen ledig plads gå deres næse forbi.

4. Den evige justerer

Her taler vi om bilister, der har gjort parkering til en videnskab. De bakker, trækker frem, bakker igen og finjusterer hjulenes vinkel i et sådan et omfang, at det kunne være en koreograferet dans. Det tager tid – og mange bilister venter utålmodigt bag dem.

5. Den strategiske stopper

Disse bilister tager konceptet ‘jeg er hurtigt tilbage’ til nye højder. De stopper midt på kørebanen med katastrofeblinket tændt, mens passagerer læsser indkøb, eller de tager en længere telefonsamtale. Trafikken bag dem står stille, men de selv er upåvirkede.

Konklusion:

Parkeringspladser er fyldt med karakterer, der kan få enhver dag til at føles som en test i tålmodighed. Næste gang du støder på en af disse typer, husk på én ting: Det er bare en parkeringsplads. Træk på skuldrene og kør videre med et smil.

God parkering