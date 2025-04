Ny analyse: Så meget koster bilferien

Påsken er nu overstået, så det er tid til at planlægge den næste ferie. Kør-selv-ferien er stadig populær blandt danskerne, men valget af bil kan få stor betydning for feriebudgettet. En ny analyse afslører, hvor meget du faktisk kan spare ved at vælge elbilen frem for benzinbilen på årets lange køreture sydpå.

For mange danskere er kør-selv-ferien højdepunktet på året – friheden til at pakke bilen og sætte kursen mod sydeuropæiske solstrande eller idylliske bjergsøer. En ny analyse fra Spar Nord og Bilbasen har regnet på, hvad det koster at køre til nogle af de mest populære feriedestinationer – både med benzinbil og elbil – og tallene viser, at der er penge at spare for elbilejere.

Elbilen sparer dig op til 2.500 kroner

Det er i alt fem forskellige destinationer, som analysen har undersøgt priserne på. Hvis du, som mange andre danskere igennem mange år, planlægger at køre til Gardasøen i Norditalien, kan du spare omkring 2.000 kroner ved at køre elbil frem for benzinbil. Turen tur/retur fra Aarhus koster nemlig cirka 9.000 kroner i en benzinbil, mens elbilen klarer det for omkring 7.000 kroner. Fra København er regnestykket lignende: 8.500 kroner med benzin, 6.500 kroner med el.

Skal du derimod længere sydpå – til eksempelvis den franske riviera – bliver forskellen endnu tydeligere. Fra København koster turen cirka 11.200 kroner i benzinbil, men kun 8.700 kroner i elbil. Det svarer til en forskel på næsten 2.500 kroner.

Ifølge Jens Nyholm, cheføkonom i Spar Nord, bør det tal få betydning for mange familiers ferieovervejelser:

“Hvis man lige nu er ved at planlægge og booke en ferie til fx Gardasøen eller den franske riviera, er det ikke uvæsentligt for feriebudgettet, om de flere end 3.000 kilometer skal køres i en benzin- eller elbil.”

Planlægning er centralt for den økonomiske bilferie

Selvom forskellen mellem el og benzin er markant, er det stadig vigtigt at planlægge rejsen grundigt – især hvis du kører elbil. Der er nemlig stor forskel på priser og gennemsigtighed blandt operatører af ladestandere i udlandet.

Jens Nyholm råder derfor:

“Udgifterne til brændstof- eller elforbrug vil være den post i bilbudgettet, der er nemmest at skrue på. Derfor gør man klogt i at planlægge køreturen og i den forbindelse se efter fornuftige priser og gennemsigtighed ved udbyderne af el-ladestandere.”

Omkostninger ved kør-selv-ferie fra hhv. Aarhus og København:

Aarhus Kilometerafstand Benzin El Italien, Gardasøen t/r 3033 9.053 kr. 6.930 kr. Italien Adriaterhavskysten t/r 3213 9.613 kr. 7.364 kr. Frankrig, Den franske riviera t/r 3536 11.278 kr. 8.803 kr. Frankrig, Alsace t/r 2238 6.284 kr. 4.717 kr. Kroatien, Istrien t/r 3438 10.210 kr. 7.803 kr.

København Kilometerafstand Benzin El Italien, Gardasøen t/r 2812 8.436 kr. 6.468 kr. Italien Adriaterhavskysten t/r 3034 8.873 kr. 6.749 kr. Frankrig, Den franske riviera t/r 3494 11.161 kr. 8.715 kr. Frankrig, Alsace t/r 2196 6.167 kr. 4.630 kr. Kroatien, Istrien t/r 3175 9.476 kr. 7.254 kr.

De ovenstående priser inkluderer ikke blot brændstofforbrug, men også andre faktorer som slitage, værditab og vejafgifter. For den prisbevidste familie, der samtidig ønsker at tage et grønt skridt, kan det altså godt betale sig at vælge elbil frem for benzin.

Kilder: Bilbasen og Spar Nord

Der er i beregningerne af TCO (Total Cost of Ownership) taget udgangspunkt i de 10 mest solgte nye biler og de 10 mest solgte brugte biler i Danmark i januar og februar.

TCO-gennemsnittet (Total Cost of Ownership) for benzinbiler er på 2,79 kr./km og for elbiler 2,09 kr./km. Dieselbiler er ikke medtaget i analysen, da der ikke optræder dieselbiler blandt de mest solgte biler.

Brændstofforbruget er sat til et gennemsnit for benzinbiler på 14,10 km/l. Elbilerne er sat til 20 kWh pr. 100 km. Det er 15 procent under de opgivne forbrugstal, da der tages højde for, at langt hovedparten af turen foregår på lande- eller motorvej.

Benzinprisen er 14,80 kr./l for oktan 95 blyfri. Brændstofpriserne er indhentet som et gennemsnit af brændstofpriserne i januar.

Ved beregning af vejafgifter med viamichelin.com er der valgt den hurtigste rute. Omkostninger ved afrejse fra København er beregnet eksklusive færgeoverfart.