Hvad tror du det koster at være bilejer i 2021? FDM giver dig svaret

Indholdet er fra FDM

At det er dyrt at være bilejer, kan de fleste af os nok blive enige om. Bilen er for mange en af de største investeringer, og med udgifter til brændstof og forsikring oveni får pengene hurtigt ben at gå på.

Spørgsmålet er: Hvad det egentlig koster at være bilejer? FDM giver dig svaret.

De har nemlig lavet deres store årlige bilbudget for 2021, der medregner alle relevante udgifter ved at være bilejer. Det giver dig et samlet overblik over din biløkonomi. Overvejer du at købe ny bil, kan det hjælpe dig med at finde den billigste løsning.

Alt efter dit budget, kunne det være en elbil. For selvom elbiler er dyre, er de samlet set den billigste løsning, hvis man sammenligner med en benzinbil til samme pris.

Uanset hvad din bil kører på, er årets bilbudget godt nyt for bilejerne. Det bliver nemlig samlet set en smule billigere at være bilejer i år. Hvor meget, det bliver i kroner og ører, kan du læse i deres bilbudget.

SE HVAD DET KOSTER HER