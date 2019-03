Suzuki Jimny er klar til kultstatus

Suzuki har ramt plet med et design, der er tilpas råt, kantet og kitch til, at bilen bliver revet væk. Og det bedste er, at den ikke bare ligner en firehjulstrækker, men er en fuldblodsoffroader.

Suzuki Jimny er nok verdens eneste mini, der kan kalde sig for en rendyrket offroader. Det position som bilen har haft siden 1970, hvor den første generation så dagens lys. Gennem årtierne er modellen blevet fornyet blot tre gange. Senest i 1998 og nu altså i år, hvor det er fjerde Jimny-generation, der sendes på gaden.

Og hvilken version. Med sit kantede udseende ligner den en mellemting mellem en Jeep fra 60’erne og en Geländewagen, der er krøbet i vask. Heldigvis gemmer der sig også en rendyrket offroader med potente færdigheder i terrænet, mere komfort på asfalten og med moderne sikkerhedsudstyr som standard.

Det har fået folk til at kaste sig over bilen. Den er 100 pct. udsolgt i Tyskland og man kan ikke underskrive en bestillingsseddel resten af året – for Suzuki ved simpelthen ikke, hvornår der er nye biler klar til tyskerne.

I Japan er den også populær. Der er to års ventetid. I Danmark kommer der 250 eksemplarer, og i et drømmescenarium havde Suzuki fået 800 biler hjem – de tror, at salget kommer til at gå stærkt.

Se hvorfor i videoen her, hvor vi tester Suzuki Jimny både i smattet skovterræn og på de små veje omkring Lejre.