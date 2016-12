Når sneen vælter ned og frosten bider fra sig er det for sent. Men bare rolig. Det danske vejr er mildt og du kan sagtens nå at gøre bilen vinterklar. Her er Bilsektionens guide med gode råd til en vinterklar bil.

Det behøver ikke være tidskrævende, dyrt eller besværligt. Det danske vintervejr er ikke specielt koldt, som hos vores nordiske naboer, men salt og sjap slider på bilen og forringer sikkerhed og komfort.

Men det er heldigvis let at komme til livs med nogle gode konkrete råd, der ikke koster penge eller tager særligt lang tid.

Her er Bilsektionens fem gode råd, der sikrer din bil mod sne, sjap, salt og snavs, når vintervejret for alvor kommer.

Skift til vinterdæk

Kommer temperaturen under 7 grader, bør du skifte til vinterdæk. Bremselængden bliver længere, hvis du kører på sommerdæk om vinteren eller omvendt, så for sikkerhedens skyld – skift! Et sommerdæk har slet ikke nogen gribeevne på isglatte veje. Det er farligt og udgør en stor sikkerhedsrisiko. Se efter, at de er mønster nok på dækket. Især hvis du selv skifter dæk. Det skal være mindst 1,6 mm, men hvis vinterdækkene skal stå ordentlig fast er det bedst med mere mønster.

Vask bilen oftere

Vintervejret med sin sne, sjap og salt slider på bilens lakering. Det kan føre til rustangreb med tiden og derfor skal du vaske bilen oftere om vinteren. Den gode nyhed er, at det ikke behøver være den dyre vask. Tag den billigste vask med undervognsvask en gang om måneden i løbet af vinteren. Og husk at tørre vinduesviskerne af med en serviet eller klud.

Husk sprinklervæsken

Du tænker ikke over det, før der ikke er mere og de forankørende bilers sjap gør, at du ikke kan se ud af forruden. Man tænker ikke over, at det kan ende galt hvis man ikke kan se ud, fordi man mangler sprinklervæske. Det er jo især om vinteren, der lægger der sig trafikfilm og solstriber hen over ruden. Så husk at fylde på, før du løber helt tør og husk, at det skal være sprinklervæskeder ikke fryser til is, hvis det bliver rigtigt koldt.

Køb en ordentlig isskraber

Det er ikke lige meget, hvilken isskraber du bruger. En isskraber af forkert materiale kan nemlig ødelægge dine bilruder. Hold dig fra dem, der er af metal, og brug i stedet en skraber i plastik og gummi. Det ridser ikke ruden. Og er du kommet afsted uden, så brug et af de kreditkort du har i pungen. Men pas på det ikke knækker.

Husk et varmt tæppe og en sneskovl i bilen

Husk et varmt tæppe om vinteren og en sneskovl. Det er klogt at forberede sig på det værste, hvis man skal køre ud i vintervejr. Derfor er det en god idé med en sneskovl og et varmt tæppe i bilen, så man kan grave sig fri eller holde varmen, hvis man er kørt i stå eller sidder fast og skal skal vente på hjælpen kommer.