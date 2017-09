KØR LAMBORGHINI UDEN AT ARBEJDE I 1600 ÅR

Da regeringen præsenterede den nye skattereform fik Lamborghini pludselig en uventet hovedrolle. Reformen blev hurtigt døbt Lamborghini-reformen på baggrund af en kæk kommentar fra erhvervsminister, Brian Mikkelsen. Siden har HK udtalt, at “deres medlemmer skal arbejde 1600 år for at få råd til at køre Lamborghini”. Men hvad koster en Lamborghini egentlig at køre i? Vi har snakket med Nicklas fra GranTurismo Cars for at høre, om man virkelig skal være mere end almindeligt velhavende for at køre Lamborghini i Danmark.

Det korte svar er nej

Vi indrømmer gerne, at der findes billigere alternativer i forbindelse med valg af transportmiddel. Det betyder dog ikke, at man ikke kan realisere sine hede bildrømme til fornuftige penge, hvis man gider prioritere det. Det er klart, at skal man køre i en superbil med fuld afgift, skal man have nogle seriøse midler på sin konto. Det er nu engang sådan det danske system er skruet sammen mht. afgifter på biler. Faktum er bare, at langt størstedelen af de superbiler som ses på gaden, kører på en flexleasing ordning – og så er situationen en hel anden.

Flexleasing i grove træk

Flexleasing – også kendt som forholdsmæssig- & periodemæssig afgift – gør det muligt, at undgå at betale fuld afgift på anskaffelsestidspunktet af en given bil. På godt dansk betyder det, at man i stedet betaler en månedlig procentsats af afgiften i de måneder, som bilen har nummerplader på. Det åbner muligheden for, at køre i nogle lidt sjovere biler til fornuftige penge. Typisk indregistreres superbiler over en 5 eller 6 måneders periode, da den danske vinter ikke ligefrem er superbilsvenlig. Derfor er det meget normalt, at man som superbilsejer kører én bil i sommerhalvåret og en anden i vinterhalvåret.

Men tilbage til spørgsmålet – skal man arbejde 1600 år for at få råd til at køre i Lamborghini?

Lamborghini Gallardo 2005 for kr. 11.000 om måneden

Brian Mikkelsen har læst, at en Lamborghini koster 8.5 millioner kroner, hvilket afføder en registreringsafgift på omkring 5 millioner. Det er såmænd også rigtigt nok, hvis man vælger at køre i en spritny Lamborghini Avantador på fuld afgift.

Vi er nu ret overbeviste om, at bilentusiasten med hang til Lamborghini også godt kan se det sjove i at køre en Lamborghini Gallardo fra 2005 i sommerhalvåret, mens man i vinterhalvåret kører en mindre sjov bil. Det kan nemlig sagtens lade sig gøre uden at være mere end godt almindelig velhavende.

I dette eksempel regner vi på en Lamborghini Gallardo fra 2005, som har en anskaffelsespris ex. afgift og moms på kr. 575.750. Denne udgift afholder leasingselskabet, men den danner belæg for det efterfølgende regnestykke. Som leasingtager afregner du en udbetaling, ligesom du betaler en månedlig ydelse for at køre i bilen – den store besparelse ligger altså i selve finten med registreringsafgiften.

I dette tilfælde er udbetalingen kr. 83.236, som dækker over etableringsgebyr, GPS Tracking (forsikringskrav), syn, hjemtagning, afskrivning af bilens værdi & levering.

Den månedlige betaling dækker over den periodemæssige registreringsafgift, finansiering af bilen og forsikring. Det kan gøres for kr. 4.704 om måneden.

For at opsummere kan du altså køre Lamborghini Gallardo i 6 måneder for samlet kr. 11.640 per måned på årsbasis. Hertil kan det nævnes, at aftalen genberegnes efter 12 måneder med udgangspunkt i den nye restværdi, hvilket betyder, at ydelsen bliver lavere år efter år. Som nævnt tidligere er vi godt klar over, at der findes billigere alternativer. Men igen, Lamborghini er vel ikke for alle….

