KLONK! Man er ikke i tvivl, når man lukker de tunge kæmpedøre på Mercedes-Benz G-Klasse. Og det kommer man heller ikke til at være i fremtiden, hvis man skal tro Mercedes. For Mercedes-Benz kommer nemlig med en ny udgave af deres ikoniske G-Klasse, som mere eller mindre har haft det samme udseende siden introduktionen i 1979.

Det kræver mod ikke at ændre på et design gennem knap 40 år. Det er da også en sandhed med modifikationer: Mercedes G-Klasse, eller Geländewagen, som den populært kaldes, har trods alt gennemgået ændringer, men ligner stort set sig selv fra dengang. Og den har været en succes, der er til at føle på.

G-klassen startede som en militær firehjulstrækker, men er med årene blevet en ikonisk bil, og med stjernen ude i spidsen er bilen blevet en favorit blandt amerikanske kendisser, nyrige russere og endnu rigere superbilssamlende arabere.

Måske netop derfor har det krævet endnu mere mod at tage en beslutning om, at det nu var tid til at ændre på bilens design. Det er godt nok umiddelbart en nænsom opdatering, bilen har fået, men kendere vil med det samme kunne se en forskel.

Den ultrakantede G-klasse er nemlig blevet en smuuuule rundere, selv om man med al sandsynlighed stadigvæk kan stikke sig på mange af dens kanter. Gennem årene er de største synlige ændringer blevet foretaget på fronten, og det er også tilfældet her.

Fronten er en anelse lavere, lygterne er udstyret med et rundt LED-lys og en ny grill. Desuden er bilen vokset 53 mm i længden og hele 121 mm i bredden. Det kommer vi tilbage til.

Lækkert interiør

For hvis vi træder indenfor, ser vi for alvor ændringerne i bilen. Med den seneste opdatering af G-klassen i 2016 fik interiøret en lille overhaling, men selv med en ny skærm var det som at sætte sig ind i en Mercedes fra 2011. Eller før endda. Følelsen af at sætte sig ind i noget “gammelt” kan man glemme alt om i den kommende G-klasse.

Interiøret har fået et stort løft med hele to widescreen 12,3 tommer-skærme, som er side om side, den har et mere strømlinet design, et helt nydesignet rat og løsninger, som man ellers kun kender fra E- og S-klassen, hvis man ser bort fra diverse knapper, som skal styre G-Klassens legendariske differentiale. Men selv de knapper er nye.

Desuden har Mercedes skruet på målene. Ikke bare er bilen bredere og længere, der er også blevet sørget for lidt bedre plads til chauffør og passagerer. Som passager har der af eller anden grund aldrig været overdådigt med plads i den store bil, men nu får bagsædepassagererne 15 cm. mere benplads, og også i bredden bliver der mulighed for at fylde mere.

Også køreegenskaberne er blevet justeret. G-Klassen har aldrig været klasseledende i offroad-klassen, hvor især Range Rover er svær at komme udenom, men med et nyt hjulophæng, der er udviklet i samarbejde med AMG, skal bilen performe bedre både on- og offroad.

Køreegenskaberne bliver hjulpet på vej af helt nyudviklet G 500-motor, som lidt misvisende kommer med en 4.0 liters V8-motor med dobbelt turbo. Den har 422 hk og et moment på heftige 609 Nm. Fordi karrosseriet er blevet lettet med 170 kg. i forhold til 2016-modellen kan det forhåbentligt få en reel indvirkning på bilens dynamik.

Priserne i Danmark ligger endnu ikke klar, men den nuværende G500 koster fra 1.992.000 kr.

Den helt nye G-Wagen kommer til salg senere i år, og mon ikke bilen også vil blive et ekstremt populært valg blandt berømthederne og de nyrige – præcis ligesom alle senere G-generationer.