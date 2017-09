Her er den nye Porsche Cayenne

now playing

Stuttgart. Porsche præsenterede tirsdag den nye Cayenne i Stuttgart-Zuffenhausen. Tredje generation af succesmodellen, som er blevet solgt i mere end 760.000 eksemplarer siden 2002, er en komplet ny udvikling.

Porsche Cayenne får en ny 8-trins Tiptronic S-gearkasse, nye undervognssystemer og det visnings- og betjeningskoncept til Porsche Advanced Cockpit med omfattende opkoblingsmuligheder.

Det vigtigste i en Porsche er …

… under hjelmen. Her kan man fra modellens lancering vælge mellem to nyudviklede 6-cylindrede motorer: Den 340 hk stærke 3-liters-turbomotor i Cayenne yder 40 hk mere end forgængeren. Den 2,9-liters V6-biturbomotor i hurtige Cayenne S kommer op på 440 hk – en stigning på 20 hk.

Med Sport Chrono-pakken, der fås som ekstraudstyr, accelererer den nye Cayenne S fra 0 til 100 km/t på under 5 sek. og stopper først ved 265 km/t.

Den nye Cayenne fås for første gang med bagakselstyring og selvfølgelig er der firehjulstræk, luftaffjedring, elektriske krængningsstabilisering (PDCC) og nyudviklede high performance-bremser med det mundrette navn ‘Porsche Surface Coated Brake’ (PSCB).

Offroadegenskaberne er i følge Porsche forbedret. Blandt andet fordi SUV’en har tabt sig 65 kg i forhold til forgængeren.

Skal du have ny bil`? Så kan du allerede nu bestille den nye Cayenne hos Porsche.

De koster i Danmark fra kr. 1.401.045 for Cayenne, og fra kr. 1.737.064 for Cayenne S – begge priser inklusive moms og afgifter.

Men jeg ville lige vente til de nye bilafgifter er forhandlet på plads …