Se billederne – Ny BMW 5-serie Touring

Nu kommer BMW 5-Serie Touring. Klar til det Danmark til sommer.

Som en naturlig følge af lanceringen af den nye BMW 5-serie Sedan er der verdenspremiere i marts måned på Geneve Motor Show for den nye BMW 5-serie Touring.

Ned med vægten – op med effektiviteten

I forhold til forgængeren har den nye BMW 5-serie Touring smidt ca. 100 kg samtidig med, at effektiviteten er øget og brændstofforbruget faldet.

På alle pladser er der blevet mere plads i den nye 5-serie Touring, der endda har plads til fastgørelse af op til tre barnestole på bagsædet. Den forbedrede rummelighed er resultatet af vokseværk. 5-serien er vokset på alle leder og kanter, 3,5 cm i længden, 0,8 cm. I bredden, og 1 cm i højden. Akselafstanden er også øget en smule ligesom bagagerumspladsen, der er vokset til 570 liter og kan udvides til 1.700 liter, hvis bagsæderne lægges ned.

Bagsæderne kan foldes i forholdet 40:20:40 og sæderne betjenes elektrisk med en knap i bagagerummet. Skal indkøbsposerne eller computertasken hurtigt i bagagerummet, er der adgang gennem en separat glasrude i bagklappen.

Førerassist er det nye sort

BMW 5-serie Touring får som standard nødbremse, der advarer og bremser for fodgængere og andre biler ved hastigheder fra 5 op til 80 km/t. Desuden er der mulighed for at få en lang række assistentsystemer, som hjælper føreren under kørslen. Bilen advarer om krydsende trafik og risiko for sidekollision og i samarbejde med vognbaneassistenten og vejstribealarmen sørger den aktive fartpilot for, at fartgrænserne overholdes. Bilen kan ved hastigheder helt op til 210 km/t selv styre, bremse og accelerere og start/stop-funktionen tilpasser sig den aktuelle rute.

Da BMW lancerede den nye 7-serie var en af de store nyheder den automatisk parkering via BMW Display Key. Funktionen gør smalle parkeringspladser til en leg. Hvis pladsen er trang, kan chaufføren stige ud og parkere bilen via nøglen og det udstyr er nu også tilgængeligt i 5-serien.

Modeller fra introduktionen: