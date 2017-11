TEST: Ny Fiesta gør god figur

Den nye Fiesta ligner sin forgænger ret meget. Men det gør ikke så meget når ophavet er faldet ganske heldigt ud. Jeg har selv en af de ’gamle’ Fiesta’er. En 1,0 Ecoboost med 100 hk. Og den nye jeg tester er en 1.0 Ecoboost – med 100 hk. Men selv om de ligner hinanden, så er den nye Fiesta … ny.

Profilen er den samme, men i den seneste aftapning er Fors Fiesta vokset til lige over fire meter. Det skal give mere plads og det vender vi tilbage til. Fra siden er linjerne strammet lidt op og foran på bilen er den markante Ford-grill stadig i centrum. Der er kommet LED-lys i lygterne foran og det klæder Fiesta’en.

Førerpladsen i den nye Fiesta er MEGET bedre, end den var i forgængeren. Væk er et vanvigtigt virvar af knapper og i stedet er der blevet plads til en fin stor velfungerende touchskærm på enten 6,5” eller 8” skærm. Den store skærm er standard i Vignale og ekstraudstyr i alle andre modeller, men prisen er til at overkomme. Ved introduktionen kostede det kun 1.700 kr. at vælge storskærmen, så den er inden for rækkevidde.

Rattet i testbilen har læder. Det er dejligt og de vigtigste ting, radio, telefon og fartpilot, der er ekstraudstyr, kan styres derfra. Ford har også strammet op på materialerne i kabinen og plastikkvaliteten på instrumentbordet og midterkonsol, dørsider mv er rigtig god og det hele er lavet pænt. Sæderne er komfortable og betrækket er pænt og virker slidstærkt.

Foran er pladsen foran god og rigelig til mig og mine 175 centimeter. Anderledes er det bagi. Der er pladsen, trods det at Fiesta er vokset, ikke prangende og selv om jeg godt kan være der, så ville jeg nødig være bagsæde-teenager på ferien til Toscana. Der er ikke komfortabel plads til voksne på langture.

Bagagerummet er som det er. Det er regulært og der er plads til 292 liter og det er ikke nok til fire på ferie, men nok til indkøb og weekendture.

Motoren er kendt – for det gode

Den lille Ecoboost er højt besungen og det er en af de bedste 3-cylindrede motorer på markedet. Selv om motoren er den samme Ecoboost som Ford har brugt længe og i store dele af modelprogrammet, så opfører den sig ikke på samme måde som i forgængeren. Det skyldes blandt andet, at der i den nye Fiesta er seks fremadgående gear og gearkassen er afstemt anderledes. Den skal logisk nok have lidt færre omdrejninger end den gamle og det er med til at give en dejlig lydsvag kørsel under de normale frem-og tilbageture til- og fra kontoret eller hvor man nu skal hen. Men skal man have vredet alle 100 hk ud af de tre små cylindre, så skal man altså godt op i omdrejninger. Det larmer selvfølgelig lidt mere, men det er også sjovt.

(Lidt for) Letkørt

Fiesta ’en kører godt. Affjedringen er komfortabel og suger de værste stød fra ujævnheder op. Selve køreegenskaberne fejler heller ikke noget. Den er ingen go-cart, men Fiesta kan sagtens køres friskt og den lille forhjulstrækker giver ingen grimme overraskelser når du træder lidt til i gennem svingene på de små bagveje.

Styringen er ganske let. Maske endda for let til min smag, men det passer godt til bilen, der jo nok mest vil være at finde i byerne, hvor en let styring som bekendt ofte er kærkommen, når der skal paralelparkeres.

Fiesta blev introduceret i sommer. Og VW har lige introduceret den nye Polo. Og de to skal kæmpe om de samme kunder. Dertil kommer Kia’s Rio og Opel’s Corsa. Om man er til det ene eller det andet, det skal man selv afgøre, men der er ingen tvivl om at Ford Fiesta 1.0 Ecoboost med 100 hk er en god bil.

Ford Fiesta Titanium 1.0 EcoBoost 100 hk