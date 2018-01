Toyota sponsorerer para-atleter

Målet med aftalen er at skabe endnu bedre forudsætninger for, at danske atleter kan være med helt fremme ved de Olympiske Lege og Paralympiske Lege samt at fremme mobilitet for alle gennem idræt.

Forestil dig en verden, hvor det at kunne komme frit omkring ikke er en garanti, og hvor dagligdags ting som at tage i supermarkedet eller kunne stige ud af sengen om morgenen ikke er en selvfølge. Speedskater og olympisk fanebærer for Danmark, Elena Møller Rigas, samt para-atlet og snowboarder Daniel Wagner kender i høj grad til denne verden.

De har hver især kvalificeret sig til henholdsvis vinter-OL og de Paralympiske Vinterlege i PyeongChang i Sydkorea i februar og marts og udmærker sig som nogle af verdens bedste inden for deres respektive sportsgrene. Men de har hver især også haft deres udfordringer på vejen dertil. Udfordringer, som de i dag begge har overvundet.

Daniel Wagners udfordring er åbenlys. Som benamputeret har det ikke umiddelbart ligget i kortene for den 24-årige vejlenser at skulle stå foran 80.000 tilskuere som hovedperson til et idrætsstævne. Men det skete i fjor, da han vandt verdensmesterskabet i paralængdespring i London. Inden da sikrede han sig både en sølvmedalje og to bronzemedaljer ved Paralympiske Lege. Nyeste udfordring for den unge Daniel Wagner er deltagelse ved Vinter-PL i snowboard.