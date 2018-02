Zenvo-direktør: Ny bil fuldender vores modeludbud

Når Zenvo i marts afslører en ny bil ved motorshowet i Geneve, bliver det endnu en bil med hyperbilstal. Men der er fortsat en del hemmelighedskræmmeri om produktet.

Alle gode gange tre. Måske er det tanken fra den danske danske superbilsproducent Zenvo. Det lille men overordentligt potente bilmærke har netop annonceret, at det nu er klar med en helt ny bil, når Geneve International Motorshow slår dørene op fra den 6. frem til den 18. marts. Dermed er danskerne tilbage med den første nye bil siden de sidste år præsenterede modellen TS1 GT.

Siden deres første bil blev lanceret i 2006 har mærket været gennem nogle hårde år. Først brød deres bil i brand, da den kom forbi verdens mest sete bilshow Top Gear. Derefter sendt de en ny bil afsted, men den fik kun lov til at køre en omgang på tid i noget, der mindede om en mindre syndflod. Himmel og hav stod nærmest i ét på den dyngvåde racerbane. Og dermed kunne det minde om endnu en mindre positiv omtale i forhold til, hvad man kunne håbe på i Præstø.

Selv om der udadtil har været lidt stille fra den lille bilproducent, der ligger i Præstø på Sydsjælland, så ligger udviklerne ingenlunde på den lade side.

Produktionen er fortsat, og der bliver fortsat solgt biler til megarige bilentutiaster. De skal nemlig betale noget i stil med 12 mio. kr. Uden afgifter. Til gengæld får de en bil, som kører fra 0 til 100 km/t på 2,8 sekunder og have en topfart på 375 km/t. Det er ganske overbevisende.

Om den nye bil kan overgå det, ved vi endnu intet om endnu. BiIen er indtil videre omgivet af en masse tys-tys, så vi har spurgt Zenvos marketingsdirektør Peter van Rooy om, hvad vi kan forvente af den kommende Zenvo:

PVR: Det er ikke mange detaljer, vi vil afsløre endnu. Mens vi nærmer os lanceringen, vi vi langsom afsløre flere og flere detaljer om bilen. Men jeg kan sige, at den kommer med en helt ny motor. Den bil vi viser i Geneve bliver en blanding mellem vores to modeller TS1 GT og TSR. TS er en trackudgave af TS1 GT-bilen, og man kan sige, at den nye bil bliver blanding af de to. De har en nyudviklet motor. Det er en 5,8 liters motor med over 1100 hk. (V8 med dobbelt kompressor som udvikler 1102 hk og 1139 Nm, Red.). Den kan køres på gaden men er en mere hardcore version af de to tidligere udgaver. For os giver det mening, for det giver os en bil, som rammer lige midt mellem de to andre udgaver. Det gør vores udvalg mere komplet og klar til fremtiden.

Hvad skal vi vente os af designet? Bliver det helt nyt, eller kommer der store ændringer i forhold til hvad vi kender?

PVR: Der kommer nogle designændringer, og det gælder både i kabinen og på karrosseriet. Der er også flere tekniske ændringer, men hvilke kan jeg ikke afsløre endnu. Designet er dog fortsat helt dansk. Christian Brandt, vores hoveddesigner, står for det. Vi føler, at vi er i gang med en fantastisk rejse, hvor vi ikke kun er i gang med at lave Danmarks første superbil, men også er i gang med at vise et rigtig fint produkt.

Hvad betyder den danske arv for jer?

PVR: Vi vil naturligvis gerne eksponere os på det, at vi er danske. Vores danske rødder skal vi ikke skjule, tværtimod skal vi i endnu højere grad end tidligere fortælle, hvor vi kommer fra, og at bilen er dansk udviklet med alle de vigtige partnerskaber, det indebærer som et vigtigt instrument til at vi har udviklet bilen. Dansk design kan noget særligt og har også et helt specielt ry udenfor landet i for eksempel Asien og Mellemøsten. Det skal vi være stolte over.

Mange nye superbiler kommer med hybridmotorer. Hvad kan vi vente os af jer?

PVR: Jeg kan ikke afsløre mere om motoren endnu, men det fortæller vi mere om, når vi nærmer os lanceringen.

Med tilkomsten af den tredje model, vil I så fortsat begrænse jr til at bygge fem biler årligt?

PVR: Som det ser ud i øjeblikket holder vi os til fem biler om året, og de bliver spredt ud på de tre modeller. På den måde kommer bilerne til fortsat at være ultra-eksklusive. Med tiden kan vi sætte produktionsantallet op, men med den aktuelle bemanding vil vi nøjes med de fem.

Bilsektionen kommer til at skrive mere om den nye Zenvo, i den kommende periode, og skal en tur forbi fabrikken og se på, hvad de roder med – og dermed bliver Bilsektionen også blandt de første til at afsløre mere om bilen. Der bliver med sikkerhed noget at glæde sig til.