Dansk erhvervsliv foretrækker Volvo V60

Årets Firmabil 2018 er Volvo V60, hvis du spørger fagforeningen Business Danmark. Volvo var det foretrukne valg blandt majoriteten af juryen i et stærkt felt af nye firmabiler

Hvert år kårer Business Danmark, som er fagforeningen for salg og marketing, den bedste firmabil i selskab med en række fagfolk. Det er 13. år i træk, at i alt syv professionelle firmabil-brugere, to motorjournalister og en fysioterapeut har trukket i arbejdstøjet for at finde den mest komplette, velkørende firmabil og arbejdsredskab blandt 10 af markedets populære modeller.

Vinderen blev den nye Volvo V60, og den stilige svensker vandt på sin gode plads, optimale indretning og førerstilling, indbydende design og fine værdi for pengene.

»Supergode sæder«

Volvoen tryllebandt seks ud af syv testkørere, ligesom svenskeren også var fysioterapeut, Stig Holms, foretrukne.

»Volvo V60 adskiller sig markant fra de andre biler i feltet og er en meget helstøbt bil. Sæderne er rigtig gode, rattet er let at indstille, og betjeningen fungerer intuitivt. Den har en lidt smallere indstigningsplads end Opel Insignia og VW Passat, men det opvejes af supergode sæder«, siger Stig Holm, hvis eneste anke er, at han gerne havde set, at bunden af sædet kunne trækkes ud, så sædet støtter bedre under benene, som det er tilfældet i visse af bilerne.

Arrangementet med kåringen fandt sted på vejene omkring Middelfart, hvor Volvo V60 lagde sig i førertrøjen i et finalefelt, der bestod af VW Passat Variant Highline Premium 2,0 TDI DSG, Opel Insignia Country Tourer 2,0 Turbo Innovation og Peugeot 508 GT-Line BlueHDI, 163 hk, på de efterfølgende pladser.

Gode priser

Også motorjournalisterne har ros til bilen, og det har der generelt været masser af, siden bilen kom på markedet tidligere i år.

»Den nye V60’er adskiller sig fra konkurrenterne på flere positive fronter. Først og fremmest skader det ikke at se godt ud, og V60’eren ligner virkelig en dyrere bil. Den er tilmed rimelig i pris, og den er tilmed rimelig i beskatning. Testbilen her koster 375.000 kr. i beskatning. Det er en D4 diesel med masser af trækkraft, og den hurtig, pæn økonomisk og altid koblet til en ottetrins automatgear. Den er sælgerne foretrukne, fordi den er komfortabel. Den er ikke specielt sporty, men affjedringer er sat op, så man ikke mærker mange af de ubehagelige bump, som der er på alle vores veje efterhånden«, siger Christian Schacht, som er motorredaktør på JyllandsPosten og en del af

Glad direktør

Naturligvis er adm. direktør hos Volvo Car Denmark, Magnus Boman begejstret.

»Vi er meget stolte over, at Volvo V60 nu er blevet kåret til ”Årets Business Bil 2019” af både journalister, en fysioterapeut samt ikke mindst 10 drevne firmabilsbilister. Bilen bliver rost for dens fremragende siddekomfort, køreegenskaber, design og naturligvis det høje sikkerhedsniveau, og det er netop de parametre, Volvo har fokus på, når vi udvikler nye modeller.«

Den nye Volvo V60 kan leveres med et beskatningsgrundlag fra 376.201 kr. og den kan også købes til priser fra 468.988 kr., ligesom den kan privatleases over 36 måneder (med 20.000 km pr. år) med en udbetaling på 35.000 kr. og en månedlig ydelse på 4.995 kr.