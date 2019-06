Derfor fortjener Renault et comeback med Twingo

Lettere facelift og en ny motor skal gøre forskellen for Renault Twingo, som ikke ligefrem har været blandt mikrobils-favoritterne hos de danske forbrugere.

Renault Twingo har aldrig været en favorit hos de danske forbrugere. Det er ellers på trods af lave priser og flere gode features i bilen, som burde gøre den til en favorit blandt byfolket og andre, som har mikrobil-kløe i speederfoden. Men den fængede simpelthen aldrig hos forbrugerne, hvilket salgstallet da også tydeligt viser.

Siden januar 2016 er der blevet solgt blot 1.382 stk.

For at sætte det i perspektiv er der i samme periode fra 2016 fx kommet 21.286 nye VW Up! på de danske veje. Og biler som Toyota Aygo, Citroën C1, Skoda Citigo, Hyundai i10 og Kia Picanto har alle solgt over 10.000 stk.

Hvorfor mon? Alle var ellers begejstrede over udsigten til Twingo. Den var baghjulstrukket og frisk, men noget gik helt galt. Den var simpelthen for enkel, for motorsvag og for vindfølsom ved motorvejshastighed. Det blev kritiseret, og forbrugerne holdt sig derfor langt væk.

Men er det så bedre nu? Renault har i hvert fald ændret på en række ting, og nu tror de på, at den opdaterede udgave kan gøre en forskel i et segment, som måske er på vej til et comeback. Vi samler her fem fakta om den reviderede Renault Twingo, som gør den værd at overveje.