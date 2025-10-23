Ny Audi RS 5: 639 hk plug-in hybrid med ny generation quattro

Audi Sport indleder en ny æra med den nye RS 5 – mærkets første high-performance plug-in hybrid. Den kombinerer klassisk RS-DNA med elektrificeret drivlinje og introducerer samtidig en helt ny generation af quattro med Dynamic Torque Control. Resultatet er en RS-model, der spænder fra elektrisk hverdagskomfort til rendyrket banedynamik.

639 hk og elektrisk hverdagskørsel

Drivlinjen består af en videreudviklet 2,9-liters twin-turbo V6 med 510 hk og 600 Nm kombineret med en elmotor på 130 kW (177 hk) og 460 Nm. Samlet leverer systemet 639 hk og 825 Nm.

Det giver en acceleration fra 0-100 km/t på 3,6 sekunder, mens tophastigheden med Audi Sport-pakken er 285 km/t.

Batteriet på 25,9 kWh (22 kWh netto) gør det muligt at køre rent elektrisk i dagligdagen. Opladning sker med op til 11 kW AC, hvilket giver fuld opladning på cirka 2,5 timer. I elektrisk drift bevarer RS 5 en markant speederrespons, så bilen føles som en ægte RS – også uden forbrændingsmotoren i gang.

Verdenspremiere: quattro med Dynamic Torque Control

Audi RS 5 Avant

Den tekniske hovednyhed er den nye generation af quattro. RS 5 er den første serieproducerede Audi med elektromekanisk torque vectoring på bagakslen.

Systemet arbejder sammen med et nyt forbelastet centerdifferentiale, som altid er delvist låst. Det betyder hurtigere kraftoverførsel mellem for- og bagaksel og mere præcis indstyring, særligt når føreren slipper speederen ind i et sving.

På bagakslen kan momentet fordeles mellem hjulene på blot 15 millisekunder. Systemet beregner optimal momentfordeling 200 gange i sekundet og kan skabe op til 2.000 Nm momentforskel mellem baghjulene. Det giver øget stabilitet ved høj fart, bedre trækkraft ud af sving og en mere agil og balanceret køreoplevelse.

Den nye RS torque rear-tilstand sender en større del af kræfterne mod bagakslen og gør det muligt at opleve en mere legende og baghjulsorienteret karakter på lukket bane.

RS-undervogn med fokus på præcision

Undervognen er gennemgribende opgraderet. RS 5 er 10 procent mere vridningsstiv end A5 og udstyret med RS sport suspension med twin-valve støddæmpere, hvor kompression og rebound styres uafhængigt af hinanden.

Styretøjet er mere direkte med en udveksling på 13:1, og bilen fås med 20- eller 21-tommer hjul. Bremsesystemet kan leveres med store stålskiver eller keramiske bremser – for første gang også på bagakslen i segmentet. De keramiske bremser reducerer vægten og sikrer stabil bremseydelse under gentagen hård belastning.

Flere køreprogrammer – og boost på kommando

Audi drive select spænder fra komfortabel elektrisk kørsel til rendyrket RS sport. I RS sport og RS torque rear holdes batteriets ladetilstand høj for at sikre maksimal elektrisk performance – blandt andet til torque vectoring-systemet.

En boost-funktion giver maksimal acceleration i 10 sekunder ved et tryk på en knap – ideelt ved overhalinger. Funktionen kan aktiveres uanset valgt køreprogram.

Markant RS-design

Audi RS 5 Avant

Designet følger klassisk RS-tradition med bredere skærme, markant honeycomb Singleframe, mørktonede Matrix LED-forlygter og en aerodynamisk diffuser med ovale RS-udstødningsrør.

Kabinen domineres af Audi MMI Panorama-display med 11,9” virtual cockpit og 14,5” touchskærm. RS-specifikke visninger giver adgang til performance-data som G-kræfter, temperaturer, omgangstider og momentfordeling.

Salgsstart i 2026

Den nye Audi RS 5 produceres i Neckarsulm, Tyskland. Europæisk salgsstart er planlagt til første kvartal 2026 med leveringer fra sommeren samme år. Dansk modelprogram og priser offentliggøres senere.