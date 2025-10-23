Hvornår skal du skifte til sommerdæk? Temperaturen – ikke kalenderen – afgør det

Foråret er på vej, men det er ikke datoen i kalenderen, der bestemmer, hvornår du bør skifte til sommerdæk. Det handler om grader – og om sikkerhed.

Når dagene bliver lysere, og temperaturen sniger sig op, begynder mange bilister at overveje, om tiden er inde til at få skiftet vinterdækkene ud. Men selv om marts og april traditionelt er “dækskifte-måneder”, er det ikke en fast dato, der bør afgøre beslutningen.

7-graders-reglen

Gummiblandingen i vinterdæk er udviklet til kolde temperaturer. Den forbliver blød og fleksibel i frostvejr, hvilket giver bedre vejgreb på kolde og glatte overflader. Men når temperaturen stiger, bliver vinterdækkene for bløde.

Det betyder:

Længere bremselængde på tør og våd vej

Mindre præcis styring

Hurtigere dækslid

Højere brændstofforbrug

Sommerdæk er derimod designet til varmere vejr. De har en hårdere gummiblanding og et andet mønster, som giver bedre kontakt med asfalten ved højere temperaturer.

Flere dæktests viser, at forskellen i bremselængde kan være markant allerede ved 10–15 grader. På tør vej kan vinterdæk bruge flere meter ekstra på at standse bilen sammenlignet med sommerdæk.

For tidligt skift kan også være en risiko

Selv om milde martsdage kan friste til et hurtigt skifte, er det vigtigt at se på vejrudsigten. Det danske forår kan være lunefuldt, og nattefrost eller pludselige snebyger i april er ikke usædvanlige.

Skifter man for tidligt, risikerer man at stå med sommerdæk i frostvejr, hvor vejgrebet forringes betydeligt.

Derfor anbefaler eksperter, at man først booker tid, når:

Dagtemperaturerne stabilt ligger over 7 grader

Der ikke er udsigt til længere perioder med frost

Risikoen for sne og is er minimal

For de fleste danskere betyder det typisk sidst i marts eller i løbet af april – men det varierer fra år til år.

Det koster at vente for længe

Mens for tidligt skift kan være en sikkerhedsrisiko, kan det omvendt også blive dyrt at vente for længe.

Kører man rundt på vinterdæk i forårsvarmen, slides dækkene hurtigere. Den bløde gummiblanding nedbrydes hurtigere på varm asfalt, og det kan forkorte dækkenes levetid markant.

Samtidig øger vinterdæk rullemodstanden i varmt vejr, hvilket kan mærkes på brændstofforbruget – eller strømforbruget i en elbil.

For elbiler kan effekten være endnu mere udtalt. Elbiler vejer ofte mere og leverer moment øjeblikkeligt, hvilket slider ekstra på dækkene. Derfor kan det være særligt relevant for elbilsejere at skifte i tide.

Er det ulovligt at køre med vinterdæk om sommeren?

I Danmark er der ikke krav om sæsonbestemte dæk. Det betyder, at det er lovligt at køre med vinterdæk året rundt.

Det er dog et lovkrav, at dækkenes mønsterdybde minimum er 1,6 millimeter. Af sikkerhedsmæssige grunde anbefaler eksperter dog mindst 3 millimeter på sommerdæk og 3–4 millimeter på vinterdæk.

Selv om det er lovligt at beholde vinterdækkene på, anbefales det altså ikke af hensyn til sikkerhed, økonomi og køreegenskaber.

Hvad med helårsdæk?

Helårsdæk er blevet mere populære de seneste år og kan være et kompromis for bilister, der kører begrænset og primært i byområder.

Moderne helårsdæk klarer sig bedre end tidligere generationer, men de er fortsat et kompromis. De matcher sjældent rene sommerdæk i varme temperaturer eller vinterdæk i hård frost.

For pendlere med mange kilometer på motorvej eller bilister i områder med mere vintervejr kan sæsonskift stadig være den sikreste løsning.

Tjekliste: Når du skifter til sommerdæk

Et dækskifte er også en anledning til at gennemgå dækkene:

Mønsterdybde: Minimum 1,6 mm – gerne mindst 3 mm

Minimum 1,6 mm – gerne mindst 3 mm Dæktryk: Justér efter producentens anbefaling

Justér efter producentens anbefaling Efterspænding: Hjulbolte bør efterspændes efter 50–100 km

Hjulbolte bør efterspændes efter 50–100 km Skader: Tjek for revner, buler eller ujævn slitage

Tjek for revner, buler eller ujævn slitage Opbevaring: Vinterdæk bør opbevares tørt, mørkt og køligt

Mange værksteder oplever travlhed i forårsperioden, og det kan derfor betale sig at booke tid i god tid, når temperaturen begynder at stabilisere sig.

Konklusion: Hold øje med termometeret

Det er ikke 1. april – men 7 grader – der er den afgørende grænse.

Når foråret for alvor bider sig fast, og nattefrosten slipper sit tag, er det både sikrere og mere økonomisk at skifte til sommerdæk. At vente for længe slider unødigt på dækkene og kan forringe bilens køreegenskaber. Kort sagt: Kig på vejrudsigten – ikke kalenderen – før du bestiller tid hos værkstedet.