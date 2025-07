Er bilen klar til sommerens køreferie?

Sommeren er højsæson for bilferier, og mange danskere forbereder sig lige nu på at køre sydpå. Men selvom de fleste husker at tjekke bilens udstyr, viser en ny undersøgelse fra LB Forsikring, at det langt fra gælder alle.

Undersøgelsen, hvor over 2300 medlemmer deltog, afslører, at 61 procent selv tjekker bilens udstyr, mens 27 procent får værkstedet til det. Alligevel svarer 11 procent af deltagerne, at de slet ikke kontrollerer bilen inden turen, og 1 procent ved ikke, om bilen bliver tjekket.

Gør bilen klar inden afgang

Trine Bechmann Henningsen, skadeschef hos LB Forsikring, understreger vigtigheden af, at bilen bliver grundigt gennemgået før ferien:

”Det er positivt, at størstedelen af vores medlemmer husker at tjekke bilens udstyr – enten selv eller på et værksted. Men jeg hæfter mig også ved, at der stadig er nogen, der glemmer det, inden de kører afsted. Det handler om trafiksikkerhed, og det er vigtigt, at bilens vigtigste funktioner er i orden, når man begiver sig ud på de lange strækninger.”

Vejhjælp kan spare dig for bekymringer

Undersøgelsen viser også, at 86 procent af deltagerne har sikret sig vejhjælp i udlandet, enten gennem kaskoforsikring eller andet abonnement. Dog er der stadig en betydelig andel på næsten 15 procent, der enten ikke er dækket eller ikke ved, om de er dækket.

”Hvis uheldet sker, kan det hurtigt blive både besværligt og dyrt uden den rette dækning. Derfor er det vigtigt at være helt sikker på, hvordan man er dækket med vejhjælp, inden man tager afsted,” siger Trine Bechmann Henningsen.

Tjekliste til en sikker bilferie

LB Forsikring anbefaler følgende råd, inden du tager afsted på bilferie:

Tjek dækkenes tilstand og sørg for korrekt dæktryk – husk ekstra luft, hvis bilen er fuldt læsset.

Kontrollér oliestand, bremsevæske, kølervæske og sprinklervæske.

Vær sikker på, at du har vejhjælp i udlandet. Typisk er dette inkluderet i din kaskoforsikring.

Undersøg reglerne i de lande, du besøger. For eksempel kan det være lovpligtigt at medbringe en selvlysende vest.

Og husk: Bliver du træt undervejs, tag en pause på en sikker rasteplads, hold en kort powernap på 15-20 minutter, og lad eventuelt en anden føre bilen videre, hvis det er nødvendigt.

Kilde: LB Forsikring