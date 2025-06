KIA lancerer ny samlet app: En enklere hverdag for bilejere 

KIA har netop lanceret sin nye Kia App i Europa, som samler virksomhedens tidligere separate apps i én brugervenlig løsning. Appen integrerer tjenester som Kia Connect, Kia Charge, MyKia, Kia Warranty Book og Kia Owner’s Manual. Målet er klart: at gøre bilejerens hverdag mere enkel og intuitiv med ét samlet login.

Ifølge Marc Hedrich, administrerende direktør hos Kia Europe, er appen langt mere end blot en digital løsning. “Den nye Kia App er indgangen til en nem og intelligent mobilitetsoplevelse,” siger han og tilføjer, at Kia ønsker at skabe en smartere og mere effektiv brugeroplevelse.

Innovativt design anerkendt med pris

Appens intuitive brugerflade er allerede blevet hædret med den prestigefulde 2025 iF Design Award for Mobile Application UI Design. Den anerkender appens evne til at samle forskellige tjenester på en letforståelig måde. Designet fokuserer på brugernes daglige behov, og samtidig garanterer Kia en sikker opbevaring af alle personlige data inden for Europa.

Komplet kontrol fra din mobil

Med Kia App kan bilejere nu fjernstyre en række funktioner direkte fra deres mobiltelefon. De kan blandt andet finde bilens placering, styre klimaanlæg og varme, låse og låse dørene op, betjene vinduer, lys og horn samt overvåge opladningen af elbilen fra distancen.

En anden central funktion er navigationen, hvor ruter kan planlægges direkte i appen med anbefalede opladningsstop og sendes videre til bilens navigationssystem. Appen giver også detaljerede kørselsindsigter og en sikkerhedsscore, der kan hjælpe føreren med at køre mere sikkert og økonomisk.

Udvidet underholdning på farten

Som en ekstra nyskabelse tilbyder Kia samtidig med lanceringen af appen en premium streamingtjeneste med navnet Entertainment Pakke. Tjenesten er designet til at gøre bilen til en multimedieplatform med adgang til populære streamingtjenester som Netflix og YouTube – dog kun tilgængelig, når bilen holder stille, f.eks. under opladningspauser.

Entertainment Pakken tilbydes i tre niveauer med fleksible abonnementsmuligheder og løbende opdateringer af indhold, hvilket sikrer frisk og varieret underholdning.

Fremtidssikret og brugervenlig

Kia understreger, at eksisterende brugere nemt kan skifte til den nye app ved blot at logge ind med deres nuværende konto. Alle personlige data og indstillinger overføres automatisk, hvilket sikrer en smidig overgang. Kia planlægger desuden yderligere funktioner, der målrettes erhvervskunder og flådeejere i nær fremtid.

Den nye Kia App kan allerede nu hentes i både App Store og Google Play, og Kias tidligere separate apps vil blive udfaset i løbet af de kommende måneder.

Kilde: Kia Motors