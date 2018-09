Nu går Mercedes for alvor el-amok

Mercedes ser frem til el-krig

De kommende fire år vil Mercedes lancere syv elbiler under brandet EQ – den første kommer i midten af 2019, har en rækkevidde på ca. 400 km., og den ser brandgodt ud.

Mercedes er klar til krig. I lighed med andre premium-mærker har tyskerne fra Stuttgart nu vist, hvordan de synes, at deres første bud på en el-bil skal skæres. EQC er navnet på den kommende elbil. Og umiddelbart ser det godt ud.

Selv om bilen til forveksling ligner Mercedes’ egen GLC, er der tale om en helt nyudviklet bil fra inderst til yderst. Bilen har været længe undervejs, og den bliver båret frem af en batteripakke på 80 kWh. Det skulle give en rækkevidde på mere end 400 km. afhængigt af kørestil. Men Mercedes gør det også let at køre økonomisk. Der er fem forskellige køreindstillinger – Comfort, Eco, Max Range, Sport og et individuelt program. Det smarteste er Max Range-programmet, som – via vibrationer i speederpedalen – advarer dig om, hvornår du skal lette på foden, så du kører endnu mere økonomisk. Det sker blandt andet i samarbejde med GPS’en, som analyserer landskabet og ved, hvornår det bedst kan betale sig at ‘“advare” chaufføren – fx hvis det går ned ad bakke, og der er mulighed for at samle energi via bremserne. Det er rigtig smart.

Gas geben – i mere end én forstand

Hvis man til gengæld er mere til sports-indstillingen, så er man naturligvis også sikret en hurtig og kraftfuld bil. For når man giver den gas, svarer kræfterne til 408 hk med en trækkraft på 765 Nm. Det hjælper bilen til en fartbegrænset tophastighed på 180 km/t og 0-100 km/t på 5,1 sek. Hos Mercedes er man naturligvis glade for bilen. Men bilen er blot den første i en række af nye elbiler, som vi kommer til at se fra Mercedes.

»EQC minder meget om GLC. Men det er ikke den eneste el-bil, vi har på vej. Vi har ret store ambitioner om, at vi skal nå at lave syv el-biler inden 2022, og det er jo meget snart i bilverdenen. Der kommer til at ske en masse, og vi har fået platformen på plads nu med EQC«, siger David Engstrøm, der er presseansvarlig for Mercedes-Benz Danmark.

Prisen på bilen ligger endnu ikke fast, men, men Mercedes antyder, at prisen kommer til at lægge sig op ad en “mellemgodt udstyret GLC”. Det svarer prismæssigt til mellem 700- og 800.000 kr., men Mercedes Danmark understreger, at det er gætværk, og at vi hverken officielt eller uofficielt er langt nok ude i fremtiden til at kende prisen på bilen.

»Men vi begynder at levere bilerne ret hurtigt efter hinanden, når først vi går i gang, og vi regner med at, vi kommer til at levere Mercedes EQC i Danmark i midten af næste år,« siger David Engstrøm.

Masser af konkurrence

I den senere tids har også BMW og Audi afsløret konkurrerende modeller, og Jaguar I-Pace er meget tæt på at få premiere (Bilsektionen kører den i oktober).

»Der er naturligvis alternativer til vores modeller, men vi tror naturligvis på, at vores modeller Her så populære hos forbrugerne, at de vælger os. Men der er også den betragtning, at el-biler er relativt ubetrådt land for danskerne. Der er naturligvis solgt amerikansk producerede biler, men jo flere alternativer danskerne har, jo bedre«, siger David Engstrøm og fortsætter:

»Og så handler det også om, at forbrugerne generelt vænner sig til at køre elektrisk, med de udfordringer, det naturligvis også har. Men derfor hilser vi også konkurrencen velkommen. Det vil generelt vænne danskerne til denne type bil i forhold til at vi bare stod alene.«

Håber på omlægning

I det hele taget er elbilerne ved at få deres store gennembrud med masser af nye modeller på vej. Der er også flere prisvenlige alternativer imellem. Men afgifterne tilgodeser dem fortsat ikke, som man ellers ser det i andre lande. Det ville Mercedes ikke have noget imod kunne ændre sig – gerne mod en større fritagelse af afgifter for elbiler.

»Helt generelt håber vi på en omlægning af hele aftgiftssystemet. Det gør vi ud fra en betragtning af, at hvis man vil have mere sikre og grønne biler på markedet, så nytter det ikke noget med en procentuel beskatning af en værdi. Det ultimative udfald er en total omlægning, men alle udfald som går i den retning, kan vi naturligvis kun stå bag. Det bliver spændende, hvordan det ender, og hvordan det kommer til at have indflydelse på lige præcis denne bil«, vurderer David Engstøm.