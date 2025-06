Volvos nye banebrydende sikkerhedssele, som tilpasser sig passageren

I 1959 revolutionerede Volvo bilsikkerheden med trepunktsselen, en opfindelse af ingeniøren Nils Bohlin. Volvo valgte at frigive patentet, hvilket gjorde teknologien tilgængelig for alle bilproducenter. Siden da vurderes det, at trepunktsselen har reddet mere end en million liv og mindsket alvorlige skader hos flere millioner.

Skræddersyet sikkerhed

Nu tager Volvo næste store skridt med lanceringen af verdens første multiadaptive sikkerhedssele, som debuterer i den elektriske Volvo EX60 i 2026. Denne innovative sele tilpasser sig øjeblikkeligt til både passagerens fysiske egenskaber og den specifikke uheldssituation, baseret på data fra bilens avancerede sensorer. Det betyder eksempelvis, at en større person ved en alvorlig kollision får en højere seleindstilling for at mindske risikoen for hovedskader, mens en mindre person ved et mildere sammenstød får en lavere indstilling for at undgå ribbenskader.

Realtidsdata forbedrer løbende sikkerheden

Den nye multiadaptive sikkerhedssele udnytter data fra bilens sensorer, både indvendige og udvendige, og analyserer på få millisekunder karakteristika ved kollisionen, såsom retning og hastighed. Sele-systemet opdateres kontinuerligt via trådløse opdateringer (OTA), hvilket betyder, at selen løbende bliver smartere og mere effektiv i at beskytte passagererne.

Bygger på mange års sikkerhedsforskning

Volvo Cars har mere end fem årtiers erfaring med trafiksikkerhed og har samlet data fra over 80.000 bilulykker. Denne omfattende viden ligger til grund for udviklingen af den nye sele og virksomhedens fortsatte arbejde med at skabe biler, som er lige sikre for alle passagerer. Selen testes grundigt i Volvo Cars Safety Centre, som netop har fejret 25-års jubilæum, og som fortsat sætter nye standarder for bilsikkerhed.

