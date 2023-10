Bæredygtighed og præstation: FDM’s vinterdæktest

now playing

I en tid med stigende opmærksomhed på miljømæssige spørgsmål, har FDM for første gang inkluderet en vurdering af de miljømæssige egenskaber i deres årlige vinterdæktest. Ud over præstation på vejene er levetid og bæredygtighed nu afgørende faktorer.

Dunlop og Continental står stærkt

Blandt 16-tommer vinterdæk er Dunlop Winter Sport 5 kåret som vinder, mens 17-tommer kategorien domineres af Continental WinterContact TS 870. Begge dæk imponerer med deres præstationer og miljømæssige hensyn. Ikke desto mindre er der flere dæk i begge kategorier, der klarer sig godt og tilbyder gode resultater for danske forbrugere. Valget mellem dem afhænger af individuelle præferencer, og det er vigtigt at tage højde for alle delresultaterne.

Miljøaspektet og sikkerhed

De dæk, der udmærker sig i miljømæssige hensyn, har ofte også en stærk samlet præstation. En bemærkelsesværdig undtagelse er et kinesisk produceret dæk, der, på trods af sin dårlige præstation på våde veje, klarer sig godt i den miljømæssige kategori takket være sin lange levetid og slidstyrke. Dog bliver dette dæk stadig dømt utilstrækkeligt i den samlede bedømmelse på grund af dets manglende sikkerhedsegenskaber på vådt underlag.

Prioritering af sikkerhed

Selvom miljømæssige hensyn er vigtige, er sikkerheden stadig den afgørende faktor, når det kommer til valg af vinterdæk til din bil. Den nye miljøkategori omfatter faktorer som levetid, slidstyrke, vægt, rullemodstand, dækstøj og generel bæredygtighed. Det er en værdifuld tilføjelse til vurderingen af vinterdæk, men først og fremmest skal dine dæk kunne klare de udfordrende vinterveje og sikre din og dine medpassagerers sikkerhed. Glem ikke at få alle detaljer med i FDM’s store test som du kan se her.