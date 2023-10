Ny Miljøzonelov: Nu bliver det ulovligt at køre i disse danske byer uden partikelfilter

Søndag den 1. oktober markerer starten på skrappere miljøkrav i Danmarks fem største byer: København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg. Nu kræves partikelfiltre på alle dieselbiler for adgang til miljøzonerne.

Bøde på 1.500 kr. for overtrædelse

Hvis dieselbilejere kører ind i en miljøzone uden et partikelfilter, vil de blive mødt med en bøde på 1.500 kr. Kontrollen udføres via kameraer ved zonernes indkørsler samt interne zonerkameraer. Disse nye regler gælder primært for dieselbiler med Euronorm 4 eller lavere, typisk fra 2009 eller tidligere. Euronormen angiver bilens miljøegenskaber og er blevet strammet over årene.

Over 63.000 dieselbiler påvirket

Ifølge Bilstatistik vil mere end 63.000 dieselbiler på landsplan blive påvirket af de nye regler. Disse køretøjer skal have et godkendt partikelfilter installeret for at fortsætte med at køre ind i de store byer. Hvis du er i tvivl om din bil må køre ind i miljøzonerne efter den 1. oktober, så kan du tjekke køretøjsregisteret DMR her

FDM opfordrer til skrotpræmie

Selvom FDM støtter de skærpede krav i miljøzonerne, opfordrer de til at hjælpe berørte bilejere, som nu står over for ikke at kunne bruge deres biler. De foreslår enten en forhøjet skrotpræmie eller øget tilskud til eftermontering af partikelfiltre afhængig af bilisternes skattepligtige indkomst.

Om bilejerne kan få tilskud til eftermontering af partikelfiltre eller en forhøjet skråtpræmie vides endnu ikke.

Vi vil dog anbefale dig at tjekke om dit køretøj er godkendt til at køre ind i de nye miljøzoner fra på søndag d. 1 oktober for at undgå ubehagelige overraskelser i form af bøder