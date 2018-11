Fem ting du skal vide om den nye porsche 911

Den nye Porsche 911 lytter til underlaget, når du kører, kan se i mørke har flere kræfter og er hurtigere end nogensinde – what’s not to love?

I dag har Porsche endelig lanceret den helt nye, ottende generation af deres legendariske 911. Men kan du ikke se forskel? Du er ikke den eneste, især hvis du kun ser bilen forfra. Som det er kendetegnet, når der kommer en ny Porsche 911, så handler ændringerne på bilen om evolution nærmere end revolution. Derfor går vi helt tæt på bilen, så du kan se, at der vitterligt er store forskelle på den nye 911 (med modelkoden 992) i forhold til den serie, som den afløser (modelkode 991).

Der er store ændringer i kabinen

Når man sætter sig ind i kabinen, ser man straks forskellene fra den gamle model. Det er en helt ny kabine, selv om den er genkendelig for alle Porsche-entusiaster. Mest tydeligt er en helt ny stor skærm i midterkonsollen, som er 10,9 tommer stor. Lige præcis i 911 kommer skærmen til at virke stor, fordi kabinen er intim og mærk, og selv om det er den samme skærm, som findes i Macan og Panamera, så virker den vildere i den nye 911. Den større skærm betyder, at der er færre knapper, og at flere funktioner nu styres på skærmen. Knapperne er dog ikke helt væk: Der sidder en kompakt kontaktenhed med fem knapper, der giver direkte adgang til vigtige bilfunktioner. I midsterkonsollen sidder også en lille ny gearvælger, som kan forveksles med en moderne bilnøgle. Også i instrumentbrættet er der tilføjet nyheder. Som altid består panelet af fem skiver, men kun det midterste, som er omdrejningstælleren og den største skive, er med gammeldags analoge visere.

Bilen lytter med

Porsche Wet Mode bliver standard på den nye generation af Porsche. Systemet styres af noget så avanceret som akustiske sensorer i fronten af bilen. Når det så lyder som om, at bilen kører i vådt underlag, så kan bilen automatisk skifte indstilling til Wet-mode, hvor den tilpasser reguleringssystemerne efter forholdene og advarer føreren. Føreren kan så afstemme bilen på en særligt sikkerhedsoptimeret måde med et tryk på en knap eller via Mode-drejekontakten på rattet som kun fås i Sport Chrono-pakken. Bilen har også en natsynsassistent med infrarødt kamera. Man kan også vælge at indstille bilen i Normal, Sport, Sport+ eller en helt individuel indstilling.

0 til 100 på 3,4 sek.

Den trykladede 6-cylindrede boxermotor i 911 Carrera S og 911 Carrera 4S har nu en ydelse på 450 hk. Det er 30 hk mere end i forgængermodellen. Når det gælder accelerationen fra 0-100 km/h, ligger begge 911-modeller under 4 sek.-mærket: Den baghjulstrukne Coupé skal bruge 3,7 sek., og 911 Carrera 4S med firehjulstræk klarer øvelsen på 3,6 sek. Dermed er begge biler 0,4 sek. hurtigere end forgængermodellerne. Med Sport Chrono-pakken (ekstraudstyr) øges det forspring med yderligere 0,2 sek. Tophastigheden ligger på hhv. 308 km/h (911 Carrera S) og 306 km/h i versionen med firehjulstræk. Brændstofforbruget for 911 Carrera S er 11,2 km/l og 11,1 km/l for 911 Carrera 4S.

Med undtagelse af fronten og bagenden er hele karrosseriet nu fremstillet af aluminium.

Tungere end tidligere

Den nye 911 vejer 45 kg mere end sin forgænger, selv om der er store dele af karrosseriet, der er lavet i ren aluminium. Bilen nu ser nu mere strømlinet ud, selv er den rent faktisk kun er to cm. længere. Til gengæld er den 4,5 cm. bredere foran end forgængeren, og så har den fået større dæk som standard. Foran sidder 20” dæk og bagtil er størrelsen 21”, og det er det samme som vi ser på den afgående Porsche 911 GT3 RS, hvor dækkene dog er en smule bredere. De bidrager til den lidt større vægt, og det samme gør bl.a. den nye PDK-gearkasse med otte trin, som er 20 kg. tungere end forgængeren.

Lækker LED

Men bagpå ser vi nok også bilens mest markante designændring udadtil: Den nye LED-baglygte, som kaldes en horisontal-bar, smyger sig på tværs af bilen – det gjorde den også på den tidligere Carrera 4S fra 2013, men her er den rene linje mere gennemført. Det giver et moderne look og er et tydeligt kendetegn. Det samme bliver den nye hækvinge, som er usynlig ved stilstand, men den bliver justerbar i to trin, alt efter hvor hurtigt, du kører. I Danmark koster 911 Carrera S fra 2.255.890 kr. inkl. levering, mens 911 Carrera 4S fås fra 2.410.959 kr. inkl. levering – begge med det landespecifikke udstyr og inklusive moms. De nye modeller kan bestilles allerede nu.