Mercedes-Benz præsenterer ny S-Class: Mere teknologi, mere luksus og et endnu skarpere design

Mercedes-Benz løfter endnu en gang standarden i luksusklassen med en opdateret udgave af S-Class, der byder på omfattende forbedringer både visuelt, digitalt og teknisk. Modellen, som gennem årtier har været synonym med komfort og innovation, får nu sin største opdatering i samme generation.

Ifølge Mercedes-Benz er mere end halvdelen af bilens komponenter blevet nyudviklet eller videreudviklet – et markant skridt, der skal fastholde S-Class som benchmark blandt luksussedaner.

Nyt design med lysende Mercedes-stjerne

Mercedes-Benz

Den nye S-Class får et mere markant udtryk, blandt andet med en større frontgrill og et nyt lyssignatur-design. For første gang tilbydes en oplyst Mercedes-stjerne i grillen, hvilket giver bilen en mere iøjnefaldende tilstedeværelse i mørke.

Bagtil understreges identiteten af nye baglygter med stjerneformede elementer, mens et projekteret Mercedes-Benz-logo ved indstigning skal give en mere eksklusiv velkomst.

DIGITAL LIGHT: Op til 600 meter lysrækkevidde

Sikkerhed og udsyn forbedres med næste generation af DIGITAL LIGHT. Systemet benytter micro-LED-teknologi og giver et kraftigere og mere præcist fjernlys med op til 600 meters rækkevidde.

Lyset tilpasser sig automatisk vejforløb og trafiksituationer ved hjælp af kameraer, kortdata og software integreret i Mercedes’ nye styresystem.

S-Class kan skræddersys som aldrig før

Mercedes-Benz udvider samtidig MANUFAKTUR-programmet med endnu flere muligheder for individualisering. Kunder kan vælge mellem over 150 lakfarver og mere end 400 interiørnuancer, og specialønsker kan behandles gennem personlig rådgivning.

To nye farver introduceres som standardmuligheder: en sort metallic med glasflager og en mat verdesilver-variant.

MB.OS og ny MBUX-generation med AI-assistent

Den nye S-Class bliver også en teknologisk milepæl med introduktionen af Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), som samler infotainment, assistentsystemer og bilens digitale funktioner i én platform.

Fjerde generation af MBUX bringer desuden kunstig intelligens ind i kabinen med integration af blandt andet ChatGPT og Google Gemini. Den virtuelle “Hey Mercedes”-assistent kan føre mere naturlige samtaler og huske kontekst undervejs.

Superscreen og digital luksus til både fører og passager

Kabinen får et nyt digitalt layout med MBUX Superscreen som standard: et stort glaspanel, der kombinerer central skærm og passagerskærm i én sammenhængende enhed.

Passageren kan streame, spille eller bruge apps under kørsel, mens føreren beskyttes mod distraktion med en intelligent privacy-funktion.

Komfort i særklasse – også bagi

Foto: Mercedes-Benz

S-Class fastholder sit fokus på bagsædekomfort med mulighed for fire-sæders First-Class-konfiguration, køleskab, foldbare borde og integrerede skærme til arbejde og underholdning.

Mercedes tilbyder desuden videomødefunktioner via Teams, Zoom og Webex – målrettet kunder, der bruger bilen som mobil business lounge.

Nye motorer og opdaterede drivlinjer

Motorprogrammet spænder fra seks- og ottecylindrede motorer til plug-in hybrid med omkring 100 km elektrisk rækkevidde. Mild-hybrid-teknologi med 48V-system er standard på flere varianter og bidrager til både effektivitet og komfort.

Dieseludgaven får samtidig ny udstødningsrensning, herunder en elektrisk opvarmet katalysator, som skal forbedre emissioner ved koldstart.

En ny æra for luksussedanen

Med opdateringen cementerer Mercedes-Benz ambitionen om at gøre S-Class til den mest avancerede og komfortable sedan på markedet – nu med endnu mere digital intelligens, individualisering og teknologisk finesse.