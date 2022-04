Lej en bil med gomore

Dette indhold er sponsoreret

Mange kender allerede gomore som en service, der agerer som mellemled mellem private, som har brug for kørelejligheder fra et lokation til en anden. En succeshistorie for virksomheden, som igennem en årrække kun er blevet større, men også en succeshistorie for planeten, da flere biler bliver fyldt op og færre kommer på vejene. Læs med her, og lær om fordelene ved denne deleøkonomiske service.

Lån en bil, for en begrænset periode

At købe ny bil, er for mange en uoverskuelig udgift. Biler er super dyre at anskaffe sig, og næsten lige så dyre at holde kørende. Gomore har med tiden udviklet deres koncept, og udbyder nu også et kæmpe udvalg af leasing biler til private. Du kan derfor spare dig for at købe en ny bil, og du står ikke selv med hele ansvaret for, at din bil holder sig kørende – win win. Du lejer bilen af Gomore, og kan igen udleje den til andre private, for at presse dine udgifter ned til et minimum.

Det bæredygtige aspekt

De fleste har hørt, at vi skal være mere venlige og milde imod vores planet, hvis vi skal sikre, at alle planetens beboere fortsat skal kunne nyde livet. Her er deleøkonomiske tilbud et rigtig langt skridt i den rigtige retning. På den måde sørger vi for at udnytte planetens ressourcer så effektivt som muligt og sørger for, at færre har brug for at anskaffe sig de særligt CO2 tunge produkter. Bilen er eksempelvis en af de helt store hjernevridere, fordi mange har brug for en bil, til at kunne komme fra A til B, specielt hvis du bor i landområderne. Men på samme tid er det et af de produkter flest har, som bliver udnyttet mindst muligt. Bilerne er kun i brug en minimal del af dagen – resten af tiden venter den på at du får brug for den, på en parkeringsplads eller i din garage.

Gomore og deleøkonomien

Ved at blive en del af en carpooling service, sikrer du, at din bil kan blive udnyttet på de tidspunkter, hvor den ellers bare ville stå stille. Det kan være den enlige mor, som egentlig kun skal bruge en bil til, at hente en ny seng i IKEA, eller det kan være den nyligt uddannede unge mand, som ikke endnu kan få råd til en bil selv, men som alligevel gerne vil køre en tur i ny og næ. Ved at dele vores produkter, hjælper man hinanden og i sidste ende planeten.