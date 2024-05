Oplev Lamborghini Revuelto i hjertet af København

Lamborghini Copenhagen er stolte af at invitere til dansk premiere på den hidtil kraftigste og mest avancerede model fra Sant’Agata, den banebrydende Revuelto. Denne begivenhed vil finde sted på Rådhuspladsen i København den 4. maj, hvor bilentusiaster får mulighed for at opleve fremtidens supercar.

En ikonisk model med banebrydende teknologi

Revuelto, der kombinerer traditionel Lamborghini-performance med den nyeste elektriske drivteknologi, markerer et skelsættende øjeblik for mærket. Denne topmodel er ikke kun en præstation inden for superbilsindustrien men også en hyldest til mærkets 60-årige legende. Udstyret med en V12-motor og tre elmotorer tilbyder Revuelto en kombineret effekt på 1.015 hestekræfter og evnen til at accelerere fra 0-100 km/t på blot 2,5 sekunder. Samtidig er den Lamborghinis første model, der kan køre helt emissionsfrit takket være sin innovative hybridteknologi.

VIP-premiere og pop-up city studio

Festlighederne starter allerede den 2. maj med en VIP-premiere for særligt inviterede gæster, hvor Lamborghini Pop-Up City Studio indvies. Dette midlertidige showroom, placeret i Industriens Hus ved hjørnet af Vesterbrogade og H.C. Andersens Boulevard, vil også være centrum for de efterfølgende dages aktiviteter.

Den 3. maj kan morgenfriske seere få et glimt af Revuelto live på Go’Morgen Danmark, og dagen efter, den 4. maj, er alle velkomne til at besøge Lamborghini Pop-Up City Studio. Her kan publikum fra kl. 10.00 til 15.00 få en unik mulighed for at se og opleve den imponerende nye model på tæt hold.

En oplevelse for alle

“Lamborghini har millioner af fans globalt og er et af de mest fulgte sportsvognsmærker på sociale medier. Det føles derfor næsten som en pligt at præsentere Revuelto for offentligheden,” siger Peter Jurland, CMO hos Semler Premium. “At kunne fremvise denne bil midt i København er ikke kun et vidnesbyrd om dens teknologiske kapabiliteter men også en fejring af bilens dualitet – perfekt til både racerbane og bykørsel.”

En Weekend med Lamborghini

Foruden Revuelto kan besøgende også opleve en ægte racerbil fra Lamborghinis Super Trofeo-serie. Arrangementet lover at blive en uforglemmelig weekend for bilentusiaster og tilfældige forbipasserende, der vil få chancen for at komme tæt på noget af det ypperste indenfor moderne superbilsteknologi.

Sted: Lamborghini Pop-Up City Studio, Industriens Hus, Vesterbrogade 1A, 1553 København. Dato og tid: Åbent for alle lørdag den 4. maj fra kl. 10.00 til 15.00.

Gå ikke glip af denne enestående mulighed for at opleve Lamborghini Revuelto – et sandt teknologisk vidunder og et symbol på fremtidens superbil.