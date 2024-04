Tre helt unikke BMW Art Cars kommer til Danmark

Tre af de mest anerkendte BMW Art Cars vil snart kunne opleves i Danmark. Disse unikke kunstværker på hjul vil blive udstillet hos Bayern AutoGroup i Aarhus og Jan Nygaard i Lyngby, hvilket markerer første gang, disse særlige biler vises på dansk jord.

“BMW Art Cars er ikke kun biler. De er rullende kunstværker, der repræsenterer en fusion af BMW’s passion for innovation, design og køreglæde,” fortæller Mette Bøgeskov Lolholm, Corporate Communications Manager. “At kunne præsentere disse biler i Danmark er en enestående mulighed for at fejre BMW’s rige arv inden for kunst og kultur.”

Hver af disse biler er et mesterværk, der repræsenterer forskellige æraer i BMW’s historie, alle valgt for deres enestående design og kunstneriske vision. Alle tre har desuden haft æren af at deltage i det legendariske 24-timers løb på Le Mans, hvor BMW i år indtræder med den næste Art Car – den tyvende i rækken, designet af den internationalt anerkendte kunstner Julie Mehretu.

Udstillingsdetaljer:

27.-28. april 2024 : Bayern AutoGroup, Blomstervej 4A, 8210 Aarhus. Yderligere information og tider findes på Bayern AutoGroup’s hjemmeside.

: Bayern AutoGroup, Blomstervej 4A, 8210 Aarhus. Yderligere information og tider findes på Bayern AutoGroup’s hjemmeside. 4.-5. maj 2024: Jan Nygaard, Firskovvej 33, 2800 Kgs. Lyngby, som en del af kunstudstillingen ArtExperience 2024. Detaljer og billetter til arrangementet kan findes på Art Nordic’s hjemmeside.

Historien om BMW Art Cars:

Siden 1975 har BMW inviteret fremtrædende kunstnere fra hele verden til at designe biler i et skæringspunkt mellem hastighed og kunst. Det hele startede med den franske racerkører og kunstelsker Hervé Poulain, der bad sin ven, kunstneren Alexander Calder, om at male en bil. Resultatet var en spektakulær BMW 3.0 CSL, som racede i Le Mans i 1975.

Gennem årene har store kunstnere som Andy Warhol, Frank Stella og Jeff Koons lagt hånd til lignende projekter, hvilket har skabt en bro mellem kunst og motorsport. Kunstnerne har haft frie hænder til at udtrykke sig på bilernes lærreder, hvilket har resulteret i en varieret samling af værker, fra racerbiler til gadeklare modeller.

De Udstillede Modeller:

BMW 3.0 CSL af Alexander Calder (1975) – Denne bil er ikke blot den første Art Car, men også et af de sidste værker af Calder, som er kendt for sin kinetiske kunst. BMW M1 af Andy Warhol (1979) – Warhol malede selv bilen i en eksplosion af farver for at fange essensen af hastighed på lærredet. BMW M3 GT2 af Jeff Koons (2010) – Koons’ design er en visuel fest med levende farver, der symboliserer dynamik og energi.

Disse biler er mere end blot køretøjer; de er et krydsfelt, hvor kunst møder teknologi og performance. Udstillingen giver en unik mulighed for at opleve, hvordan kunstnere ser og fortolker BMW’s teknologiske landvindinger og racerkultur. For entusiaster af både moderne kunst og biler er dette en begivenhed, der ikke bør gå glip af.