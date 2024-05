Verdenspremiere på ny Generation af Volkswagen California

En Ny MQB-Personbilsplatform giver teknologisk fremskridt



Volkswagen Erhvervsbiler har annonceret lanceringen af en helt ny generation af deres ikoniske autocamper, California. Den bygger på en revolutionerende MQB-platform, der bringes til autocamperens verden for første gang. Dette markerer en ny æra af tilgængelig, komfortabel og teknologisk avanceret campingoplevelse.

Forbedret tilgængelighed med to skydedøre

En af de mest markante opgraderinger er tilføjelsen af skydedøre på både venstre og højre side, hvilket giver øget adgang og større fleksibilitet. Sammen med det klassiske hæve-sænke-tag, der nu inkluderer et frontvindue og ekstra sideruder med myggenet, bliver oplevelsen endnu mere komfortabel og rummelig.

Plug-in-Hybrid drivlinje introduceres for første gang

Den nye California skiller sig ud ved at introducere en plug-in-hybrid-drivlinje, der kombinerer elektrisk og traditionel motorkraft med Volkswagens 4MOTION-firehjulstræk. Denne konfiguration giver forbedret ydeevne og mere miljøvenlig rejse, ideel til både asfalt og off-road eventyr.

Avanceret teknologi for øget komfort

Intern teknologi har også fået et markant løft. Autocamper-relaterede funktioner kan nu styres via et nyt display i opholdsrummet, gennem infotainment-systemet i bilen eller eksternt via den nye California-on-tour-app. Dette gør det lettere at kontrollere belysning, opvarmning og andre funktioner, hvilket forbedrer komfort og brugervenlighed.

Mere fleksibelt interiør

Volkswagen har gentænkt interiøret med individuelle bagsæder i stedet for et enkelt langt bænksæde. Dette giver større fleksibilitet i opbevaring og arrangement, hvilket passer perfekt til lange rejser med behov for justeringer, såsom sportsgrej.

To modeller tilgængelige fra August

Den nye California kan bestilles fra slutningen af august i Coast- og Ocean-versionerne. Med rummeligere design, avanceret teknologi og miljøvenlige muligheder, vil den fortsætte Volkswagens tradition for at tilbyde komfortable, pålidelige autocampere til eventyrere verden over.