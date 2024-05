Nye Audi Q7 og Q8 Plug-in-Hybrider: Længere rækkevidde og overlegen køreglæde

Ny batteriteknologi og opdaterede køreegenskaber

Audi har givet deres Q7 og Q8 plug-in-hybridmodeller en omfattende opdatering med avanceret batteriteknologi og forbedrede køreindstillinger. Begge modeller tilbyder luksuriøs kørsel og muligheden for at køre elektrisk i byerne, hvilket gør dem attraktive alternativer til fuldt elektriske biler. Priserne starter ved 999.990 kr.

Større batteri og mere ydelse

Den nye batteriteknologi inkluderer et væskekølet litiumbatteri placeret under bagagerumsbunden, hvilket øger kapaciteten til 22 kWh (25,9 kWh brutto) og giver en rent elektrisk rækkevidde på op til 83 km. Kombinationen af en 3,0-liters 6-cylindret benzinmotor og en kraftfuld elmotor giver begge modeller betydelig ydelse:

Audi Q7 55 TFSI e quattro: 394 hk og et drejningsmoment på 600 Nm, 0-100 km/t på 5,7 sek.

Audi Q8 55 TFSI e quattro: Samme ydelse og acceleration som Q7.

Derudover findes en kraftigere version:

Audi Q7 og Q8 60 TFSI e quattro: 490 hk og et drejningsmoment på 700 Nm, 0-100 km/t på 5 sek.

Alle modeller kan køre elektrisk op til en hastighed på 135 km/t, og batteriet kan oplades til 100% på ca. 3 timer og 45 minutter med 7,4 kW opladning.

Optimeret effektivitet og køreindstillinger

De fire køreindstillinger (EV, Auto, Hold og Charge) giver mulighed for at optimere køreegenskaberne. I Auto-indstillingen kompenserer elmotoren for enhver forsinkelse fra turboladeren, hvilket sikrer øjeblikkelig respons. Når destinationen er angivet, forsøger den adaptive kørselsassistent at udnytte batterikapaciteten maksimalt.

Den forudseende effektivitetsassistent styrer, om bilen skal coaste eller rekuperere ved nedbremsning, og elmotoren håndterer lette til mellemstore opbremsninger op til 0,3 G.

Luksuriøst standardudstyr i S Line Edition

Begge modeller fås kun i S Line Edition-udstyrsversion med avancerede teknologier og førsteklasses komfort. Standardudstyret inkluderer Matrix LED-forlygter, adaptiv luftundervogn, assistentpakker til parkering og Tour, S line-interiør og eksteriørpakker, elektrisk indstillelige forsæder, ambientebelysning, MMI Navigation Plus og meget mere.

Q7 kommer med 20″ fælge i turbinedesign, mens Q8 er udstyret med 21″ V-design fælge.

Pris og tilgængelighed

Audi Q7 og Q8 plug-in-hybrider kan bestilles fra 999.990 kr. (Q7 55 TFSI e quattro S Line Edition) og 1.189.990 kr. (Q8 55 TFSI e quattro S Line Edition). For firmabilister starter beskatningsgrundlaget ved 920.000 kr.